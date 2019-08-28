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11:50 (мск), источник: Газета.Ру

Итальянский клуб включился в борьбу за Коноплянку

Итальянский футбольный клуб «Сампдория» проявляет интерес к полузащитнику немецкого «Шальке» Евгению Коноплянке, сообщает Tuttomercatoweb.

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Ранее по информации издания Fanatic, опубликованной на официальной странице агентства в социальной сети Twitter, украинский спортсмен должен был прибыть в Турцию 22 августа для завершения сделки между клубами.

Отметим, что президент генуэзского клуба Массимо Ферреро уже провел переговоры с немецким клубом по поводу украинца.

В предыдущем сезоне Коноплянка вышел на поле в составе «Шальке 04» 21 матч, в котором забил один гол и сделал две голевых передачи.

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