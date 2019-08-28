Итальянский клуб включился в борьбу за Коноплянку
Итальянский футбольный клуб «Сампдория» проявляет интерес к полузащитнику немецкого «Шальке» Евгению Коноплянке, сообщает Tuttomercatoweb.
Итальянский футбольный клуб «Сампдория» проявляет интерес к полузащитнику немецкого «Шальке» Евгению Коноплянке, сообщает Tuttomercatoweb.
Ранее по информации издания Fanatic, опубликованной на официальной странице агентства в социальной сети Twitter, украинский спортсмен должен был прибыть в Турцию 22 августа для завершения сделки между клубами.
Отметим, что президент генуэзского клуба Массимо Ферреро уже провел переговоры с немецким клубом по поводу украинца.
В предыдущем сезоне Коноплянка вышел на поле в составе «Шальке 04» 21 матч, в котором забил один гол и сделал две голевых передачи.