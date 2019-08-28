Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Лилль
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Марсель
Футбол. Еврокубки
22:00
Славия Пр
ЧФР
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
22:00
Брюгге
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
27.08
Краснодар
Олимпиакос П
12
Все события
Фоторепортажи
9«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
14Образы Евгении Медведевой
11:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Ибрагимович заявил о готовности вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выразил уверенность в том, что он может быть полезным своему бывшему клубу — «Манчестер Юнайтед». Слова нападающего передает Mirror.

Наверх
Источник: AP 2019

«Я не человек, я лев. И этот лев все еще силен. Я мог бы с легкостью играть в Премьер-лиге. Если я нужен “Юнайтед” — я приду. Правда, сейчас права на меня принадлежат “Гэлакси”, и я сосредоточен на выступлении за эту команду», — заявил 37-летний Ибрагимович.

Читайте также
Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

Форвард занимает второе место в споре бомбардиров Главной лиги футбола (MLS).

В активе Ибрагимовича 22 гола в 22 матчах за клуб. При этом швед оформил дубль в трех матчах подряд.

Швед выступает за «Гэлакси» с 2018 года. До этого он защищал цвета «Юнайтед». В составе «красных дьяволов» Ибрагимович выиграл три трофея: Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

Ибрагимович известен по выступлениям за «Аякс», «Интер», «Ювентус», «Милан», «Барселону» и «Пари Сен-Жермен». Форвард является бывшим капитаном сборной Швеции по футболу.

Читайте также
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Роман между Востоком и Западом»: история любви боксера из СССР и гимнастки из США
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Полное разочарование: как «Краснодар» прощался с Лигой чемпионов
РФ не увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Еще один чемпион Европы в «Локомотиве». Португалец едет в РПЛ
Теннисист Хачанов уступил в матче первого круга US Open
Карамбе: «Краснодар» станет великим клубом в ближайшие годы
Чемпионы Европы в России: как они справлялись в РПЛ (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь