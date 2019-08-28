Ибрагимович заявил о готовности вернуться в «Манчестер Юнайтед»

«Я не человек, я лев. И этот лев все еще силен. Я мог бы с легкостью играть в Премьер-лиге. Если я нужен “Юнайтед” — я приду. Правда, сейчас права на меня принадлежат “Гэлакси”, и я сосредоточен на выступлении за эту команду», — заявил 37-летний Ибрагимович.