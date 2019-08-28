«Куат похож на меня». Карпович — о смерти игрока «Окжетпеса», таланте Исламхана и желании Муртазаева уехать в Европу

(Первую часть интервью можно прочитать здесь).

— Андрей Владимирович, в клубе произошла тяжелая ситуация. В молодежной команде «Окжетпеса» умер футболист Роман Зюзин. Как на это отреагировали лично вы?

— Это трагедия для всей команды, мы скорбим. За несколько дней до его смерти мы смотрели матч, в котором он принимал участие, а потом ему стало плохо… К недавнему матчу с «Ордабасы» команда подходила в подавленном состоянии, ребята восприняли это с болью. Возможно, это и сказалось на итоговом результате. Хотя мы очень хотели добиться положительного результата в этой игре в память о Роме, но, увы, не получилось.

— Руководство клуба заявило, что хочет провести по этой ситуации внутреннее расследование. Вы принимаете в этом участие?

— Да, я в этом участвую, но о каких-то выводах говорить рано.

— Сборная Казахстана в осенних матчах с Кипром и Сан-Марино в квалификации Евро-2020 может побить рекорд по набору очков, который был установлен еще вашим поколением в отборочном цикле Евро-2008. Это будет значит, что нынешняя команда сильнее вашей?

— Любые рекорды когда-то покоряются. Но поколения не стоит сравнивать. Футбол меняется, прогрессирует, не нам судить, кто сильнее. У каждого из поколений своя аудитория, свои болельщики. Конечно, если они наберут столько очков, то это будет определенный показатель, но при этом считаю, что они могут выступить еще более успешно, я им этого желаю.

— Выступить еще успешнее — это надо обыграть Шотландию, Россию?

— Ну, а почему мы рассчитываем на очки только с Сан-Марино и Кипром? Мне кажется, можно зацепиться за очки в игре с Россией, они такие же люди, сенсации бывают. Я верю в нашу сборную.

— Постепенно наши игроки уезжают в Европу. В частности, Ян Вороговский. Вы ведь работали с ним, он с вами советовался перед трансфером в «Беерсхот»?

— Нет, у него есть свои советчики. Но у Яна действительно хорошие перспективы и возможности, главное, чтобы было здоровье. Я знал о его желании попробовать себя в Европе, это всегда подкупало и нравилось. Не у всех казахстанских игроков есть такое желание. Вырваться из дома, из комфорта при хороших деньгах в другую среду — это трудно, но очень интересно.

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— Вы знаете еще игроков сборной Казахстана, которые не только могут, но и хотят играть в Европе?

— Потенциал есть у каждого, просто я не знаю, у кого какие приоритеты. Другое дело, будем объективны, топ-лигу вряд ли кто-то потянет из наших игроков. Но есть много других стран, где они могут играть, тот же Жуков был в Голландии. Я знаю, что Рома Муртазаев очень хочет попробовать себя в другом чемпионате, и даже знаю, что у него есть варианты и предложения.

— Самый вероятный кандидат на переезд в Европу из нынешних сборников — Исламхан. Вы с ним работали, может быть, знаете, что для него в приоритете?

— Я его не допрашивал. В этом вопросе определяющим является не талант, а именно желание, характер. Не могу сказать, есть ли это у Исламхана, он, безусловно, один из самых талантливых в своем поколении, но не всегда талантливые люди реализовывали то, что в них заложено.

— В этом сезоне КПЛ могут покинуть две легендарные казахстанские команды — это «Иртыш» и «Актобе». Это футбольный крах для регионов? И не кажется ли вам, что последние несколько лет клубы шли именно к такому итогу?

— «Актобе» попал в сложную ситуацию, но мне тяжело говорить, кто именно виноват в этом. Действительно, жаль, что команда с такими болельщиками может вылететь. Это обидно, но есть примеры с более великими клубами, которые вылетали, поэтому, возможно, необходимо сделать шаг назад, чтобы потом пройти два шага вперед. И все-таки есть спортивный принцип, нам жаль «Актобе», но если команда не покидает лигу, тогда в чем смысл играть?

Что касается «Иртыша», то там непонятная чехарда со сменой тренеров, директоров. Со стороны выглядит так, что не все в порядке с организацией и управлением клуба.

— В Казахстане есть много команд, которые играют по схеме с тремя центральными защитниками, в том числе «Окжетпес». С чем связан этот тренд?

— Эта схема очень удобна во многих аспектах. Но, например, наши топ-клубы практически не играют по такой расстановке. Плюс многое зависит от подбора футболистов.

— Почему конкретно вы используете такую схему?

— Подбор футболистов — одна из причин, в тактическом понимании эта схема дает больше вариантов. Перестроиться на другую схему сложно, это не однодневная работа, мы думаем над этим, пытаемся. При этом перед сезоном на всех УТС мы играли в четыре защитника, в первом туре мы проиграли 1:5. После этого решили, если не можем играть в четыре защитника, перейдем на другое сочетание, будем брать количеством, а не качеством. Пока мы не отказываемся от такой схемы, но все может быть.

— Есть ли команда в КПЛ, которая в тактическом смысле вас приятно удивляет? Например, я часто слышу про «Шахтер», многие тренеры и игроки впечатлены их стилем.

— Мне философия «Шахтера» понятна, они стараются много контролировать мяч, доминировать на поле. В прошлом году у них был сложный сезон, но сейчас тренер провел полностью сборы, подобрал игроков, и они действительно показывают симпатичный футбол, «Шахтер» — одна из самых играющих команд в КПЛ. В тактическом смысле я бы не сказал, что они чем-то удивляют, но у них есть свои особенности, их вратарь Шацкий часто играет ногами, через него очень много передач идет — это крайне несвойственно для наших вратарей, по сути, он для «Шахтера» третий защитник.

В плане тактики мне интересен «Ордабасы» Кахабера Цхададзе. Каждый раз, когда мы играли с «Ордабасы», было тяжело, мы ни разу не забили им, крупно проигрывали, и каждый матч Цхададзе нас удивлял.

— Есть ли сейчас в казахстанском футболе игрок, который вам напоминает вас самого? Столь же агрессивный и бескомпромиссный.

— Наверное, в большей степени Куат похож, исходя из антропометрии, игровых качеств. Но есть много футболистов, которые ежедневно, на каждой тренировке агрессивны, но такое иногда надо останавливать, необходимы разум, баланс.

— Но вы ведь тоже порой не останавливались?

— Да, это факт. Сложно себя контролировать, когда ты находишься в стрессовой ситуации, ты заведен, зол — таковы эмоции, это присуще людям.