Месси может пропустить ближайший матч «Барселоны»
Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси, скорее всего, пропустит матч третьего тура Ла лиги против «Осасуны».
Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси, скорее всего, пропустит матч третьего тура Ла лиги против «Осасуны».
Об этом сообщает AS.
Отметим, что аргентинский капитан команды продолжает тренироваться по индивидуальной программе.
Сообщается, что при лучших обстоятельствах, он проведет две тренировки с командой перед встречей с «Осасуной».
Месси может вернуться в общую группу только после паузы на матчи сборных.
Многократный обладатель «Золотого мяча» продолжает восстанавливаться от травмы, полученной во время предсезонной подготовки.