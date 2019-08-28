Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Лилль
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Марсель
Футбол. Еврокубки
22:00
Славия Пр
ЧФР
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
22:00
Брюгге
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
27.08
Краснодар
Олимпиакос П
12
Все события
Фоторепортажи
14Образы Евгении Медведевой
22Российские теннисистки за пределами корта
14:22 (мск), источник: Газета.Ру

Месси может пропустить ближайший матч «Барселоны»

Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» аргентинец Лионель Месси, скорее всего, пропустит матч третьего тура Ла лиги против «Осасуны».

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Об этом сообщает AS.

Читайте также
Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

Отметим, что аргентинский капитан команды продолжает тренироваться по индивидуальной программе.

Сообщается, что при лучших обстоятельствах, он проведет две тренировки с командой перед встречей с «Осасуной».

Месси может вернуться в общую группу только после паузы на матчи сборных.

Многократный обладатель «Золотого мяча» продолжает восстанавливаться от травмы, полученной во время предсезонной подготовки.

Читайте также
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Осасуна
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске
Назван объем секретных расходов России
Полное разочарование: как «Краснодар» прощался с Лигой чемпионов
СМИ: «Барселона» завершит трансфер Неймара в четверг
Ибрагимович заявил о готовности вернуться в «Манчестер Юнайтед»
Еще один чемпион Европы в «Локомотиве». Португалец едет в РПЛ
Африканец «Тамбова», который забивал «Спартаку». Его купит ЦСКА
Губерниев: «Жизнь за бабло» — опера Глинки-Логинова
Чемпионы Европы в России: как они справлялись в РПЛ (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь