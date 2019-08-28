Месси может пропустить ближайший матч «Барселоны»

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Об этом сообщает AS.

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Отметим, что аргентинский капитан команды продолжает тренироваться по индивидуальной программе.

Сообщается, что при лучших обстоятельствах, он проведет две тренировки с командой перед встречей с «Осасуной».

Месси может вернуться в общую группу только после паузы на матчи сборных.