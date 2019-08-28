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14:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер отпраздновал победу на поле и умер

Английский тренер Джим Пейси умер после победы своего клуба «Слифорд Рейнджерс» в матче региональной лиги. Об этом сообщает Lincolnshire Live.

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Команда специалиста одержала первую победу в официальных матчах.

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Пейси выбежал на поле, чтобы отпраздновать успех вместе со своими футболистами. После этого тренер почувствовал себя плохо и упал на газон.

Врачи не смогли спасти 50-летнего наставника.

«Мы опустошены. Передаем любовь и соболезнования родным Пейси и просим не беспокоить семью покойного», — гласит заявление «Слифорд Рейнджерс».

В декабре 2018-го сообщалось о смерти Герберта Гентера, отца капитана немецкого клуба «Штутгарт» Кристиана Гентера, во время матча, в котором играл его сын. Герберту была оказана первая помощь еще на стадионе, но он умер после окончания матча.

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