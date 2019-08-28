Тренер отпраздновал победу на поле и умер

Пейси выбежал на поле, чтобы отпраздновать успех вместе со своими футболистами. После этого тренер почувствовал себя плохо и упал на газон.

В декабре 2018-го сообщалось о смерти Герберта Гентера, отца капитана немецкого клуба «Штутгарт» Кристиана Гентера, во время матча, в котором играл его сын. Герберту была оказана первая помощь еще на стадионе, но он умер после окончания матча.