Погба призвали убраться из «Манчестер Юнайтед»

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«Погба, вон!» — гласит надпись. Сам знак был установлен двумя неделями ранее.

Погба подвергся травле со стороны ряда болельщиков после матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Вулверхэмптона». Встреча завершилась со счетом 1:1. На 68-й минуте Погба не сумел реализовать пенальти. После матча француз столкнулся с угрозами и расистскими оскорблениями в социальных сетях.

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СМИ муссировали тему возможного ухода 26-летнего француза нынешним летом. Основным претендентом на игрока назывался мадридский «Реал». Тем не менее, «Манчестер Юнайтед» включил хавбека в состав команды на предсезонное турне.

Сам Погба комплиментарно высказывался в адрес «Реала», где работает его соотечественник Зинедин Зидан. По информации СМИ, агент француза Мино Райола предлагал услуги футболиста мадридскому клубу.

Погба — наиболее значимый игрок «Юнайтед» по итогам сезона-2018/2019. Он стал лидером команды по количеству ударов и передач. На счету Погба также лучшие показатели по команде по забитым мячам (13) и голевым передачам (9).