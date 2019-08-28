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16:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Погба призвали убраться из «Манчестер Юнайтед»

Вандалы оставили надпись на знаке, установленном у тренировочной базы «Манчестер Юнайтед». Она адресована французскому хавбеку клуба Полю Погба, сообщает The Sun.

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«Погба, вон!» — гласит надпись. Сам знак был установлен двумя неделями ранее.

Погба подвергся травле со стороны ряда болельщиков после матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Вулверхэмптона». Встреча завершилась со счетом 1:1. На 68-й минуте Погба не сумел реализовать пенальти. После матча француз столкнулся с угрозами и расистскими оскорблениями в социальных сетях.

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СМИ муссировали тему возможного ухода 26-летнего француза нынешним летом. Основным претендентом на игрока назывался мадридский «Реал». Тем не менее, «Манчестер Юнайтед» включил хавбека в состав команды на предсезонное турне.

Сам Погба комплиментарно высказывался в адрес «Реала», где работает его соотечественник Зинедин Зидан. По информации СМИ, агент француза Мино Райола предлагал услуги футболиста мадридскому клубу.

Погба — наиболее значимый игрок «Юнайтед» по итогам сезона-2018/2019. Он стал лидером команды по количеству ударов и передач. На счету Погба также лучшие показатели по команде по забитым мячам (13) и голевым передачам (9).

Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей Английской премьер-лиги на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko.Sport возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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