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18:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Ривалдо не включил Неймара в тройку лучших игроков мира

Бывший футболист «Барселоны» и «Милана» Ривалдо выразил мнение, что его звёздный соотечественник Неймар не входит в число трёх лучших игроков мира.

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Источник: AP 2019

«Лучший игрок мира? Сейчас это Месси. Вторым по-прежнему является Криштиану. Кто третий, я сказать не могу, но это точно не Неймар. В первую очередь потому, что случилось в прошлом сезоне. Возможно, если он вернётся в чемпионат Испании, то уже в сезоне-2019/20 снова вернётся в тройку лучших. Возможно, он сможет даже стать лучшим».

В целом я считаю, что Ней ошибся, перейдя в «ПСЖ». Я бы хотел, чтобы он вернулся в «Барселону». С ним испанский клуб станет гораздо сильнее в плане борьбы за победу в Лиге чемпионов. Да, он совершил ошибку, но я думаю, что о ней все забудут, как только он начнёт забивать голы.

«Переход в “Реал”? Это тоже будет хорошо как для клуба, так и для Неймара. Впрочем, я играл за “Барсу”, поэтому хочу, чтобы он вернулся именно туда», — цитирует Ривалдо AS.

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