Ривалдо не включил Неймара в тройку лучших игроков мира

«Лучший игрок мира? Сейчас это Месси. Вторым по-прежнему является Криштиану. Кто третий, я сказать не могу, но это точно не Неймар. В первую очередь потому, что случилось в прошлом сезоне. Возможно, если он вернётся в чемпионат Испании, то уже в сезоне-2019/20 снова вернётся в тройку лучших. Возможно, он сможет даже стать лучшим».