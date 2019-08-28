Ривалдо не включил Неймара в тройку лучших игроков мира
Бывший футболист «Барселоны» и «Милана» Ривалдо выразил мнение, что его звёздный соотечественник Неймар не входит в число трёх лучших игроков мира.
Бывший футболист «Барселоны» и «Милана» Ривалдо выразил мнение, что его звёздный соотечественник Неймар не входит в число трёх лучших игроков мира.
«Лучший игрок мира? Сейчас это Месси. Вторым
В целом я считаю, что Ней ошибся, перейдя в «ПСЖ». Я бы хотел, чтобы он вернулся в «Барселону». С ним испанский клуб станет гораздо сильнее в плане борьбы за победу в Лиге чемпионов. Да, он совершил ошибку, но я думаю, что о ней все забудут, как только он начнёт забивать голы.
«Переход в “Реал”? Это тоже будет хорошо как для клуба, так и для Неймара. Впрочем, я играл за “Барсу”, поэтому хочу, чтобы он вернулся именно туда», — цитирует Ривалдо AS.