Манджукич отказался от перехода в «ПСЖ»
Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич отказался от перехода в «Пари Сен-Жермен», сообщает Sky Sport Italia.
Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич отказался от перехода в «Пари Сен-Жермен», сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, 33-летний хорватский футболист останется в туринском клубе минимум до января 2020 года. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет приобрести хорвата
Манджукич перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 21 млн. В минувшем сезоне Марио принял участие в 25 матчах итальянской Серии А, в которых отметился 9 забитыми мячами и 6 результативными передачами.