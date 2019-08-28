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23:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Манджукич отказался от перехода в «ПСЖ»

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич отказался от перехода в «Пари Сен-Жермен», сообщает Sky Sport Italia.

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Источник: AP 2019

По информации источника, 33-летний хорватский футболист останется в туринском клубе минимум до января 2020 года. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет приобрести хорвата из-за травм ведущих форвардов парижан Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе, выбывших на месяц. Также сообщалось об интересе к Манджукичу со стороны мюнхенской «Баварии», за которую игрок уже выступал с 2012 по 2014 год.

Манджукич перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 21 млн. В минувшем сезоне Марио принял участие в 25 матчах итальянской Серии А, в которых отметился 9 забитыми мячами и 6 результативными передачами.

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