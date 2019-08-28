Манджукич отказался от перехода в «ПСЖ»

По информации источника, 33-летний хорватский футболист останется в туринском клубе минимум до января 2020 года. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет приобрести хорвата из-за травм ведущих форвардов парижан Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе, выбывших на месяц. Также сообщалось об интересе к Манджукичу со стороны мюнхенской «Баварии», за которую игрок уже выступал с 2012 по 2014 год.