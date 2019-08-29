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09:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Де Росси вместе с «Бока Хуниорс» вышел в ½ финала Кубка Либертадорес

В рамках ¼ финала Кубка Либертадорес аргентинский «Бока Хуниорс» принимал «ЛДУ Кито» из Эквадора.

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Встреча состоялась на стадионе «Альберто Армандо» в Буэнос-Айресе и завершилась нулевой ничьей. Матч обслуживал бразильский судья Вилтон Сампайо, показавший футболистам семь жёлтых карточек. Игрок «Боки» Даниэле Де Росси сыграл 10 минут, выйдя на замену ближе к концу встречи.

По итогам двухраундового противостояния дальше прошёл «Бока Хуниорс», победив эквадорцев в первой игре со счётом 3:0. Отличились Абила и Рейносо, а также защитник «ЛДУ Кито» Кайседо, срезавший мяч в свои ворота.

В ½ финала турнира «Бока Хуниорс» сыграет с победителем пары «Ривер Плейт» — «Серро Портеньо». В первой игре аргентинцы победили парагвайцев со счётом 2:0.

В другом полуфинале «Гремио» сыграет с другим бразильским клубом — «Интернасьоналом» либо «Фламенго».

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