Футболисты «Фламенго» и «Гремио» сыграют в полуфинале Кубка Либертадорес

Второй четвертьфинальный матч завершился вничью — 1:1. Счет на 62-й минуте открыл полузащитник «Интернасьоналя» Родриго. Ответный мяч был забит на 85-й минуте усилиями форварда Габриэля. В первой встрече «Фламенго» выиграл со счетом 2:0.

Бразильский клуб стал третьим полуфиналистом текущего розыгрыша турнира. Ранее путевку в эту стадию, помимо «Гремио», заработал аргентинский «Бока Хуниорс». Последний участник полуфинала определится 30 августа, когда свой матч проведут «Ривер Плейт» (Аргентина) и «Серро Портеньо» (Парагвай). Первая встреча между ними завершилась победой аргентинской команды, являющейся действующим обладателем трофея, со счетом 2:0.