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11:18 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Фламенго» и «Гремио» сыграют в полуфинале Кубка Либертадорес

ТАСС, 29 августа. Футбольный клуб «Фламенго» в четвертьфинале Кубка Либертадорес по сумме двух матчей победил «Интернасьонал», в следующей стадии команду ждет еще одно бразильское противостояние — ее соперником станет «Гремио». Встречи пройдут 2 и 23 октября.

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Второй четвертьфинальный матч завершился вничью — 1:1. Счет на 62-й минуте открыл полузащитник «Интернасьоналя» Родриго. Ответный мяч был забит на 85-й минуте усилиями форварда Габриэля. В первой встрече «Фламенго» выиграл со счетом 2:0.

Бразильский клуб стал третьим полуфиналистом текущего розыгрыша турнира. Ранее путевку в эту стадию, помимо «Гремио», заработал аргентинский «Бока Хуниорс». Последний участник полуфинала определится 30 августа, когда свой матч проведут «Ривер Плейт» (Аргентина) и «Серро Портеньо» (Парагвай). Первая встреча между ними завершилась победой аргентинской команды, являющейся действующим обладателем трофея, со счетом 2:0.

Лидер по количеству титулов Кубка Либертадорес — аргентинский «Индепендьенте», выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие. На втором месте идет «Бока Хуниорс» (6), замыкает тройку уругвайский «Пеньяроль» (5). «Ривер Плейт» имеет в своем активе четыре титула.

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