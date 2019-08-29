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12:56 (мск), источник: Vesti.kz

Воспитанник казахстанского футбола перешел в испанский клуб

Воспитанник атырауского футбола Асылбек Сейткалиев стал игроком клуба «Герена», выступающего в четвертом испанском дивизионе, передает корреспондент Vesti.kz.

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Контракт рассчитан на один год.

Последней командой 27-летнего полузащитника была «Миния» из первой литовской лиги. До нее он защищал цвета другого литовского клуба «Коралас».

В Литве Сейткалиев оказался при содействии представителя московского международного футбольного агентства Бахтияра Раманова, который в свое время трудоустраивал казахстанского тренера Владимира Чебурина в «Судуву».

В Казахстане Сейткалиев в основном выступал за дублирующий состав «Атырау», также 15 игр провел за клуб первой лиги — актауский «Каспий».

Отметим, что «Герена» идет на третьем месте после первого тура чемпионата.

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