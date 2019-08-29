Воспитанник казахстанского футбола перешел в испанский клуб
Воспитанник атырауского футбола Асылбек Сейткалиев стал игроком клуба «Герена», выступающего в четвертом испанском дивизионе, передает корреспондент Vesti.kz.
Воспитанник атырауского футбола Асылбек Сейткалиев стал игроком клуба «Герена», выступающего в четвертом испанском дивизионе, передает корреспондент Vesti.kz.
Контракт рассчитан на один год.
Последней командой 27-летнего полузащитника была «Миния» из первой литовской лиги. До нее он защищал цвета другого литовского клуба «Коралас».
В Литве Сейткалиев оказался при содействии представителя московского международного футбольного агентства Бахтияра Раманова, который в свое время трудоустраивал казахстанского тренера Владимира Чебурина в «Судуву».
В Казахстане Сейткалиев в основном выступал за дублирующий состав «Атырау», также 15 игр провел за клуб первой лиги — актауский «Каспий».
Отметим, что «Герена» идет на третьем месте после первого тура чемпионата.