Воспитанник казахстанского футбола перешел в испанский клуб

Контракт рассчитан на один год.

Последней командой 27-летнего полузащитника была «Миния» из первой литовской лиги. До нее он защищал цвета другого литовского клуба «Коралас».

В Литве Сейткалиев оказался при содействии представителя московского международного футбольного агентства Бахтияра Раманова, который в свое время трудоустраивал казахстанского тренера Владимира Чебурина в «Судуву».

В Казахстане Сейткалиев в основном выступал за дублирующий состав «Атырау», также 15 игр провел за клуб первой лиги — актауский «Каспий».