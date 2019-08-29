«Интер» арендовал у «Фиорентины» футболиста Бираги
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Защитник Кристиано Бираги перешел из «Фиорентины» в «Интер» на правах аренды с правом выкупа, сообщается на официальном сайте миланского футбольного клуба.
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Защитник Кристиано Бираги перешел из «Фиорентины» в «Интер» на правах аренды с правом выкупа, сообщается на официальном сайте миланского футбольного клуба.
Также «Интер» объявил, что защитник команды Далберт отдан на год в аренду в «Фиорентину».
В прошедшем сезоне 26-летний Бираги сыграл 40 матчей за «Фиорентину» и забил один гол. На счету 25-летнего Далберта 12 встреч за «Интер» и один забитый мяч.