«Интер» арендовал у «Фиорентины» футболиста Бираги

Также «Интер» объявил, что защитник команды Далберт отдан на год в аренду в «Фиорентину».

В прошедшем сезоне 26-летний Бираги сыграл 40 матчей за «Фиорентину» и забил один гол. На счету 25-летнего Далберта 12 встреч за «Интер» и один забитый мяч.