Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Линфилд
Футбол. Еврокубки
19:45
Рига
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
20:00
АИК
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:00
ПАОК
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
Астана
Футбол. Еврокубки
20:00
Аполлон
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:00
Заря Лг
Эспаньол
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде
Партизан
Футбол. Еврокубки
20:00
Бней-Иегуда
Мальме
Футбол. Еврокубки
20:15
Спартак
Брага
Футбол. Еврокубки
20:30
Трабзонспор
АЕК
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
20:30
Антверпен
АЗ
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Судува
Футбол. Еврокубки
21:00
Дюделанж
Арарат-Армения
Футбол. Еврокубки
21:00
Риека
Гент
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:30
Айнтрахт Ф
Страсбур
Футбол. Еврокубки
21:45
Вулверхэмптон Уондерерс
Торино
Футбол. Еврокубки
21:45
Рейнджерс
Легия
Футбол. Еврокубки
22:00
Витория Гимарайнш
Стяуа
Все события
Фоторепортажи
12Грандиозной драке в матче «Сатурн» — ЦСКА 15 лет. Вы помните эти кадры?
9«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
12:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Интер» арендовал у «Фиорентины» футболиста Бираги

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Защитник Кристиано Бираги перешел из «Фиорентины» в «Интер» на правах аренды с правом выкупа, сообщается на официальном сайте миланского футбольного клуба.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Также «Интер» объявил, что защитник команды Далберт отдан на год в аренду в «Фиорентину».

В прошедшем сезоне 26-летний Бираги сыграл 40 матчей за «Фиорентину» и забил один гол. На счету 25-летнего Далберта 12 встреч за «Интер» и один забитый мяч.

Интер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Фиорентина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Русская красотка, которая покорит не только US Open, но и вас
Баскетболист ЦСКА рассказал об отношении к русским в США
Кто достанется «Зениту» и «Локомотиву»? Гид по жеребьевке ЛЧ
«Спартак» проведет решающий матч за выход в группу Лиги Европы
Сенсация Калинской, печаль Хачанова: что происходит на US Open
Лига чемпионов: Промес на лавке, БТР в Белграде, Загреб в группе
«ПСЖ» и «Барселона» не смогли договориться по трансферу Неймара
15 лет самой дикой драке российского футбола (фото)
Российские волейболистки вышли в плей-офф чемпионата Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь