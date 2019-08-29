Касильяс предложил фанатам «Реала» выбрать трансфер. Болельщики проголосовали за возвращение Роналду
Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс задал вопрос своим фанатам насчет трансферной политики мадридского клуба.
Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс задал вопрос своим фанатам насчет трансферной политики мадридского клуба.
Касильяс в твиттере опубликовал голосование и спросил своих подписчиков, кого они хотели бы видеть в «Реале». Первые два варианта ответа — бразилец Неймар из «ПСЖ», француз Поль Погба из «Манчестер Юнайтед». Обоими этими игроками «Реал» интересовался в межсезонье.
В качестве третьего варианта Касильяс предложил болельщикам кандидатуру португальского форварда Криштиану Роналду, перешедшего в «Ювентус» год назад. За возвращение Роналду проголосовали 64% участников опроса, за Погба — 22%, за Неймара — 14%.
Всего в опросе поучаствовали около 220 тысяч человек.
34-летний Роналду в прошлом сезоне в составе «Ювентуса» забил 28 голов в 41 матче во всех турнирах.