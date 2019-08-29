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14:26 (мск), источник: Sport24

Касильяс предложил фанатам «Реала» выбрать трансфер. Болельщики проголосовали за возвращение Роналду

Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс задал вопрос своим фанатам насчет трансферной политики мадридского клуба.

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Касильяс в твиттере опубликовал голосование и спросил своих подписчиков, кого они хотели бы видеть в «Реале». Первые два варианта ответа — бразилец Неймар из «ПСЖ», француз Поль Погба из «Манчестер Юнайтед». Обоими этими игроками «Реал» интересовался в межсезонье.

В качестве третьего варианта Касильяс предложил болельщикам кандидатуру португальского форварда Криштиану Роналду, перешедшего в «Ювентус» год назад. За возвращение Роналду проголосовали 64% участников опроса, за Погба — 22%, за Неймара — 14%.

Всего в опросе поучаствовали около 220 тысяч человек.

34-летний Роналду в прошлом сезоне в составе «Ювентуса» забил 28 голов в 41 матче во всех турнирах.

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