Источник: Неймар все-таки вернется из «ПСЖ» в «Барселону». Сделка близка к завершению
Нападающий «ПСЖ» Неймар близок к переходу в «Барселону», утверждает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Нападающий «ПСЖ» Неймар близок к переходу в «Барселону», утверждает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, каталонцы и парижане близки к завершению сделки по переходу 27-летнего бразильца.
Ранее сообщалось, что Неймар уведомил руководство «ПСЖ» о своем желании продолжить карьеру в «Барселоне».
В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро. Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.
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