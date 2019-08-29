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16:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Неймар все-таки вернется из «ПСЖ» в «Барселону». Сделка близка к завершению

Нападающий «ПСЖ» Неймар близок к переходу в «Барселону», утверждает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

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Источник: Reuters
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По информации источника, каталонцы и парижане близки к завершению сделки по переходу 27-летнего бразильца.

Ранее сообщалось, что Неймар уведомил руководство «ПСЖ» о своем желании продолжить карьеру в «Барселоне».

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро. Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

В СМИ также появилась информация, что сине-гранатовые представят Неймара в качестве своего игрока 29 августа.

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