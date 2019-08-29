Источник: Неймар все-таки вернется из «ПСЖ» в «Барселону». Сделка близка к завершению

Источник: Reuters

Читайте также Как мы будем смотреть спортивные трансляции в эпоху 5G

По информации источника, каталонцы и парижане близки к завершению сделки по переходу 27-летнего бразильца.

Ранее сообщалось, что Неймар уведомил руководство «ПСЖ» о своем желании продолжить карьеру в «Барселоне».

В сезоне-2018/19 Неймар провел 28 матчей в составе парижан, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 180 миллионов евро. Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.