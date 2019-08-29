«Ливерпуль» обвинили в травле брата Джеррарда
Саиф Руби, представляющий интересы нападающего «Ливерпуля» Бобби Данкана, пожаловался на травлю игрока руководством мерсисайдцев. Об этом сообщает FoxSports.
Саиф Руби, представляющий интересы нападающего «Ливерпуля» Бобби Данкана, пожаловался на травлю игрока руководством мерсисайдцев. Об этом сообщает FoxSports.
«Он получает очень маленькую зарплату. Его контракт с командой действует еще год, но в “Ливерпуле” сразу сказали, что новый он не получит.
Агент также отметил, что нашел несколько клубов, готовых взять Данкана в аренду с правом выкупа, но руководители «Ливерпуля» категорически отказались вести переговоры.
В «Ливерпуле» отреагировали на заявления Руби, назвав его слова «подстрекательством». Клуб отметил, что постарается найти решение, которое устроит всех.
Данкан — двоюродный брат легендарного футболиста «Ливерпуля» Стивена Джеррарда, который выступал за мерсисайдцев с 1998 по 2015 год. В составе английского клуба он выиграл Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и по два раза Суперкубок Европы, Суперкубок Англии и Кубок страны.
Данкан — воспитанник «Манчестер Сити». В «Ливерпуль» игрок перешел в 2018 году, за основной состав мерсисайдцев он не провел ни одного матча.