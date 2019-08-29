«Ливерпуль» обвинили в травле брата Джеррарда

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«Он получает очень маленькую зарплату. Его контракт с командой действует еще год, но в “Ливерпуле” сразу сказали, что новый он не получит. Из-за этого Бобби четыре дня не выходил из своей комнаты. Сейчас меня беспокоит только его психическое здоровье», — заявил Руби.

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Агент также отметил, что нашел несколько клубов, готовых взять Данкана в аренду с правом выкупа, но руководители «Ливерпуля» категорически отказались вести переговоры.

В «Ливерпуле» отреагировали на заявления Руби, назвав его слова «подстрекательством». Клуб отметил, что постарается найти решение, которое устроит всех.

Данкан — двоюродный брат легендарного футболиста «Ливерпуля» Стивена Джеррарда, который выступал за мерсисайдцев с 1998 по 2015 год. В составе английского клуба он выиграл Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и по два раза Суперкубок Европы, Суперкубок Англии и Кубок страны.