Левандовски продлил контракт с «Баварией» до 2023 года
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски подписал контракт с клубом сроком на 4 года.
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски подписал контракт с клубом сроком на 4 года.
«Бавария» стала моим домом. К тому же, я и моя семья с радостью живем в Мюнхене. Убежден, что в ближайшие годы мы многого достигнем. «Бавария» — один из трех лучших клубов мира, и у нас выдающаяся команда. Я горд быть ее частью, — сказал Левандовски.
В 2 матчах нынешнего сезона чемпионата Германии 31-летний поляк забил 5 голов. Его статистику можно изучить здесь.
Счастливый Левандовски: добился от «Баварии» трансферов, забил 5 мячей в 2 турах, скоро новый контракт.