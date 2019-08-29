Левандовски продлил контракт с «Баварией» до 2023 года

«Бавария» стала моим домом. К тому же, я и моя семья с радостью живем в Мюнхене. Убежден, что в ближайшие годы мы многого достигнем. «Бавария» — один из трех лучших клубов мира, и у нас выдающаяся команда. Я горд быть ее частью, — сказал Левандовски.