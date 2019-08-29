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18:02 (мск), источник: Sports.Ru

Левандовски продлил контракт с «Баварией» до 2023 года

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски подписал контракт с клубом сроком на 4 года.

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Источник: Sports.Ru

«Бавария» стала моим домом. К тому же, я и моя семья с радостью живем в Мюнхене. Убежден, что в ближайшие годы мы многого достигнем. «Бавария» — один из трех лучших клубов мира, и у нас выдающаяся команда. Я горд быть ее частью, — сказал Левандовски.

В 2 матчах нынешнего сезона чемпионата Германии 31-летний поляк забил 5 голов. Его статистику можно изучить здесь.

Счастливый Левандовски: добился от «Баварии» трансферов, забил 5 мячей в 2 турах, скоро новый контракт.

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