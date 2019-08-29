Футболист отказался учить украинский язык и остался без работы

В клубе рассказали, что 23-летний Мендес пропустил несколько тренировок без уважительных причин, а также не начал учить украинский язык, хотя был обязан это сделать по условиям контракта.

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Кроме того, 21 августа уругваец устроил перепалку с футболистом «молодежки».

Также в «Карпатах» рассказали, что получили от болельщиков видео и фотографии, на которых Мендес курит и употребляет алкоголь. Отмечается, что футболисты клуба не должны иметь вредных привычек.