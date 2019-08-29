Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком сезона-2018/19 по версии УЕФА

На звание футболиста года также претендовали португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду и аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси. На этой же церемонии ван Дейк также получил награду лучшему защитнику Лиги чемпионов сезона-2018/19.

28-летний ван Дейк стал первым защитником, который удостоился премии лучшему игроку сезона по версии УЕФА (премия вручается с 2011 года, ранее — лучший клубный игрок года по версии УЕФА). В прошедшем сезоне голландец выиграл Лигу чемпионов в составе «Ливерпуля», проведя за английский клуб в турнире 12 матчей, забив два гола и отдав две голевые передачи. В составе сборной Нидерландов он дошел до финала Лиги наций. Ранее голландец получил звание игрока года по версии футболистов Профессиональной футбольной ассоциации (награда вручается в английском футболе), он также претендует на награду лучшему футболисту года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).