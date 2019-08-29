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20:36 (мск), источник: ТАСС

Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком сезона-2018/19 по версии УЕФА

МОНАКО, 29 августа. /ТАСС/. Голландский защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком сезона-2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Церемония вручения наград прошла в Монако в рамках жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters

На звание футболиста года также претендовали португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду и аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси. На этой же церемонии ван Дейк также получил награду лучшему защитнику Лиги чемпионов сезона-2018/19.

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Лучшей футболисткой сезона по версии УЕФА признана англичанка Люси Бронз. 27-летняя Бронз, играющая на позиции защитника, в прошедшем сезоне выиграла женскую Лигу чемпионов в составе французского «Лиона». В составе сборной Англии на минувшем чемпионате мира Бронз заняла четвертое место.

28-летний ван Дейк стал первым защитником, который удостоился премии лучшему игроку сезона по версии УЕФА (премия вручается с 2011 года, ранее — лучший клубный игрок года по версии УЕФА). В прошедшем сезоне голландец выиграл Лигу чемпионов в составе «Ливерпуля», проведя за английский клуб в турнире 12 матчей, забив два гола и отдав две голевые передачи. В составе сборной Нидерландов он дошел до финала Лиги наций. Ранее голландец получил звание игрока года по версии футболистов Профессиональной футбольной ассоциации (награда вручается в английском футболе), он также претендует на награду лучшему футболисту года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

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