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22:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Мы еще не обедали вместе»: Роналду рассказал об отношениях с Месси

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал об отношениях с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

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Источник: Reuters

С 2008 по 2017 годы Роналду и Месси по пять раз стали обладателями престижной премии «Золотой мяч», вручаемой лучшему футболисту года по версии французского издания France Football.

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«Год в Италии стал для меня особенным. Мне было любопытно, потому что мы делим сцену в течение 15 лет. Это не легко, но, конечно, у нас хорошие отношения. Мы еще не обедали вместе, но все хорошо. Мы подталкиваем друг друга, и это здорово. Приятно быть частью истории футбола», — приводит слова португальца официальный сайт УЕФА.

Во время церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов Месси был вручен приз как лучшему форварду минувшего сезона по версии УЕФА.

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