«Мы еще не обедали вместе»: Роналду рассказал об отношениях с Месси

«Год в Италии стал для меня особенным. Мне было любопытно, потому что мы делим сцену в течение 15 лет. Это не легко, но, конечно, у нас хорошие отношения. Мы еще не обедали вместе, но все хорошо. Мы подталкиваем друг друга, и это здорово. Приятно быть частью истории футбола», — приводит слова португальца официальный сайт УЕФА.