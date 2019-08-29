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23:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Интер» арендовал у «Манчестер Юнайтед» Санчеса

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Нападающий Алексис Санчес перешел из английского «Манчестер Юнайтед» в миланский «Интер» на правах аренды, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

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Срок аренды 30-летнего чилийца рассчитан до 30 июня 2020 года.

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Ранее СМИ сообщали, что «Интер» сможет полностью выкупить права на Санчеса следующим летом за 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Санчес провел за «Манчестер Юнайтед» 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Ранее форвард выступал за итальянский «Удинезе», чилийский «Коло-Коло», аргентинский «Ривер Плейт», испанскую «Барселону» и лондонский «Арсенал».

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