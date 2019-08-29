«Интер» арендовал у «Манчестер Юнайтед» Санчеса

Ранее СМИ сообщали, что «Интер» сможет полностью выкупить права на Санчеса следующим летом за 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Санчес провел за «Манчестер Юнайтед» 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Ранее форвард выступал за итальянский «Удинезе», чилийский «Коло-Коло», аргентинский «Ривер Плейт», испанскую «Барселону» и лондонский «Арсенал».