«Интер» арендовал у «Манчестер Юнайтед» Санчеса
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Нападающий Алексис Санчес перешел из английского «Манчестер Юнайтед» в миланский «Интер» на правах аренды, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Нападающий Алексис Санчес перешел из английского «Манчестер Юнайтед» в миланский «Интер» на правах аренды, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.
Срок аренды 30-летнего чилийца рассчитан до 30 июня 2020 года.
Ранее СМИ сообщали, что «Интер» сможет полностью выкупить права на Санчеса следующим летом за 15 миллионов евро.
В прошлом сезоне Санчес провел за «Манчестер Юнайтед» 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Ранее форвард выступал за итальянский «Удинезе», чилийский «Коло-Коло», аргентинский «Ривер Плейт», испанскую «Барселону» и лондонский «Арсенал».