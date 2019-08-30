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10:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Коринтианс» с Вагнером Лав вышел в полуфинал Южноамериканского кубка

«Флуминенсе» на своем поле сыграл вничью с «Коринтианс» в ответном матче ¼ финала Южноамериканского кубка (1:1).

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Источник: Reuters

В первой встрече была зафиксирована нулевая ничья, поэтому в полуфинал вышел клуб из Сан-Паулу.

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав отыграл всю встречу в составе «Коринтианс».

В полуфинале «Коринтианс» встретится с «Индепендьенте дель Валье».

Южноамериканский кубок

¼ финала

Ответный матч

«Флуминенсе» (Бразилия) — «Коринтианс» (Бразилия) — 1:1 (0:0).

Голы: Педринью, 55 (0:1). Паблу Диегу, 83 (1:1).

Первый матч — 0:0.

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