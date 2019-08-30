«Коринтианс» с Вагнером Лав вышел в полуфинал Южноамериканского кубка
«Флуминенсе» на своем поле сыграл вничью с «Коринтианс» в ответном матче ¼ финала Южноамериканского кубка (1:1).
«Флуминенсе» на своем поле сыграл вничью с «Коринтианс» в ответном матче ¼ финала Южноамериканского кубка (1:1).
В первой встрече была зафиксирована нулевая ничья, поэтому в полуфинал вышел клуб из
В полуфинале «Коринтианс» встретится с «Индепендьенте дель Валье».
Южноамериканский кубок
¼ финала
Ответный матч
«Флуминенсе» (Бразилия) — «Коринтианс» (Бразилия) — 1:1 (0:0).
Голы: Педринью, 55 (0:1). Паблу Диегу, 83 (1:1).
Первый матч — 0:0.