«Ривер Плейт» вышел в ½ финала Кубка Либертадорес и сыграет с «Бокой Хуниорс»

Встреча состоялась на стадионе «Генерал Пабло Рохас» в Асунсьоне и завершилась вничью 1:1. Матч обслуживал чилийский судья Хулио Баскуньян Гонсалес, показавший футболистам обеих команд семь жёлтых карточек.

Счёт был открыт уже на 8-й минуте встречи. Отличился нападающий хозяев, бывший игрок казанского «Рубина» Нельсон Вальдес. Во втором тайме уругвайский полузащитник гостей Николас де ла Крус сравнял счёт на 52-й минуте. Больше мячей футболисты забить не смогли. Матч завершился вничью — 1:1.