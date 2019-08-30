«Интер» опубликовал фото Санчеса в форме клуба

30-летний футболист позировал рядом с изображением знаменитого соотечественника Ивана Саморано, который также выступал за «Интер» с 1996 по 2000 год, забив 27 мячей в 102 матчах.

Алексис перешёл в «Манчестер Юнайтед» в начале 2018 года из лондонского «Арсенала». Ранее 30-летний чилийский форвард выступал за каталонскую «Барселону», «Ривер Плейт», «Коло-Коло», «Удинезе» и «Кобрелоа».

В минувшем сезоне Санчес забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах на клубном уровне.