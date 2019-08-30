Горе в семье Луиса Энрике. Умерла его 9-летняя дочь
Страшные новости из Испании.
Страшные новости из Испании.
Еще в начале года Луис Энрике возглавлял сборную Испании и собирался вести ее через весь отборочный турнир Евро-2020. 22 марта на тренировке перед стартовым матчем с Норвегией главный тренер сборной Испании улыбался. Никто не предполагал, что на него надвигается горе.
Испания победила Норвегию и 25 марта вылетела в Валлетту на матч с Мальтой. Тренер был в составе делегации, посетил предматчевую
О причинах публично не сообщалось. Серхио Рамос в день матча лишь написал в Twitter слова сожаления: «Мы надеемся, что все будет хорошо. Знайте, что команда с вами до самого конца. Сегодня мы выйдем на матч за победой. Семья — это святое. Сил и мужества вам». Конечно, Испания победила.
Следующий матч отборочного этапа Испания проводила только через три месяца, но все мысли Луиса Энрике были связаны не с аналитикой предыдущих игр и разбором будущих соперников, а с дочерью. Причем это выяснилось только сейчас — до последнего никто не предавал огласке истинные причины ухода Энрике из сборной Испании. Обе июньских встречи главный тренер тоже провел вне команды, а через неделю после матча со Швецией Энрике объявил об уходе.
«Я решил уйти из сборной по причинам,
Команду возглавил помощник Энрике, Роберт Морено, который после назначения признался: «Всегда хотел стать главным тренером, но не в такой ситуации. Это горькая радость».
В четверг Энрике в соцсетях опубликовал большое пугающее сообщение, в котором впервые рассказал о горе в семье. «Наша дочь Ксана умерла сегодня днем в возрасте девяти лет после пяти месяцев непрекращающейся борьбы с остеосаркомой. Мы благодарим каждого за все пожелания, которые мы получали все эти месяцы. Спасибо вам за понимание. Благодарим за заботу и преданность работе и сотрудников больниц Сан-Хуан-де-Деу и
Мы будем скучать по тебе и будем помнить тебя каждый день — и надеяться, что мы снова встретимся. Ты останешься путеводной звездой для всей нашей семьи.
Покойся с миром, Ксанита. Твоя семья.
Остеосаркома — это онкологическая патология, злокачественная опухоль, происходящая из соединительной ткани. Иногда ее еще называют раком кости. Именно она стала причиной смерти девятилетней Ксаны. У Энрике и его жены Элены осталось двое детей: 19-летний Пачо и 18-летняя Сира.