Горе в семье Луиса Энрике. Умерла его 9-летняя дочь

Кошмарный звонок

Еще в начале года Луис Энрике возглавлял сборную Испании и собирался вести ее через весь отборочный турнир Евро-2020. 22 марта на тренировке перед стартовым матчем с Норвегией главный тренер сборной Испании улыбался. Никто не предполагал, что на него надвигается горе.

Испания победила Норвегию и 25 марта вылетела в Валлетту на матч с Мальтой. Тренер был в составе делегации, посетил предматчевую пресс-конференцию и даже шутил на ней. Но после возвращения в отель ему поступил звонок от жены. Сразу после общения с супругой Луис Энрике сообщил Луису Рубиалесу, главе Королевской футбольной федерации Испании, что должен немедленно вернуться в Барселону. Многие футболисты только утром узнали, что тренер улетел. На Мальте командой руководил ассистент Энрике.

О причинах публично не сообщалось. Серхио Рамос в день матча лишь написал в Twitter слова сожаления: «Мы надеемся, что все будет хорошо. Знайте, что команда с вами до самого конца. Сегодня мы выйдем на матч за победой. Семья — это святое. Сил и мужества вам». Конечно, Испания победила.

Вынужденная отставка

Следующий матч отборочного этапа Испания проводила только через три месяца, но все мысли Луиса Энрике были связаны не с аналитикой предыдущих игр и разбором будущих соперников, а с дочерью. Причем это выяснилось только сейчас — до последнего никто не предавал огласке истинные причины ухода Энрике из сборной Испании. Обе июньских встречи главный тренер тоже провел вне команды, а через неделю после матча со Швецией Энрике объявил об уходе.

«Я решил уйти из сборной по причинам, из-за которых я не мог в нормальном режиме исполнять свои обязанности с марта и по сегодняшний день, — сказал на прощание тренер. — Благодарю всех в Королевской федерации футбола Испании за доверие и проявленное понимание. Благодарю всех сотрудников и игроков за профессионализм. И не забываю, что СМИ с пониманием и уважением отнеслись к этой ситуации».

Команду возглавил помощник Энрике, Роберт Морено, который после назначения признался: «Всегда хотел стать главным тренером, но не в такой ситуации. Это горькая радость».

В четверг Энрике в соцсетях опубликовал большое пугающее сообщение, в котором впервые рассказал о горе в семье. «Наша дочь Ксана умерла сегодня днем в возрасте девяти лет после пяти месяцев непрекращающейся борьбы с остеосаркомой. Мы благодарим каждого за все пожелания, которые мы получали все эти месяцы. Спасибо вам за понимание. Благодарим за заботу и преданность работе и сотрудников больниц Сан-Хуан-де-Деу и Сан-Пау — врачей, медсестер и волонтеров.

Мы будем скучать по тебе и будем помнить тебя каждый день — и надеяться, что мы снова встретимся. Ты останешься путеводной звездой для всей нашей семьи.

Покойся с миром, Ксанита. Твоя семья.