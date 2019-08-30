«Бавария» объявила о назначении Кана новым генеральным директором

«Я благодарю наблюдательный совет с Ули Хёнессом за доверие. Я тесно связан с клубом, который очень сильно повлиял на мою жизнь. Спортивный и экономический успех, верность болельщикам, ответственность перед историей и ценностями клуба — всё это “Бавария”. В будущем я хотел бы развивать эти атрибуты вместе с коллегами по правлению и наблюдательному совету», — приводит слова Кана официальный сайт клуба.