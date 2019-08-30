Сульшер подтвердил переход Смоллинга из «МЮ» в «Рому» на правах аренды

«Крис на пути в Италию. Этим утром он улетел в Рим, чтобы пройти медосмотр и уладить последние детали. На данный момент у нас шесть центральных защитников, и это предложение появилось в последние дни европейского трансферного окна. У Криса появился шанс поехать туда, это новый опыт и новое приключение. Он вернется сильнее, потому что это большой клуб, хорошая лига. В Италии играет не так много английских игроков, я думаю, ему там понравится», — цитирует Сульшера сайт «Манчестер Юнайтед».