Сульшер подтвердил переход Смоллинга из «МЮ» в «Рому» на правах аренды
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед»
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед»
В прошедшем сезоне 29-летний Смоллинг сыграл за «Манчестер Юнайтед» 34 матча и забил один гол.
«Крис на пути в Италию. Этим утром он улетел в Рим, чтобы пройти медосмотр и уладить последние детали. На данный момент у нас шесть центральных защитников, и это предложение появилось в последние дни европейского трансферного окна. У Криса появился шанс поехать туда, это новый опыт и новое приключение. Он вернется сильнее, потому что это большой клуб, хорошая лига. В Италии играет не так много английских игроков, я думаю, ему там понравится», — цитирует Сульшера сайт «Манчестер Юнайтед».