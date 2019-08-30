Хенесс назвал причины своего ухода из «Баварии»

— Принятое мной решение не было мгновенным, я его долго вынашивал, — цитирует Хенесса официальный сайт клуба. — Я начал думать об этом в прошлом году, в кадровом плане «Бавария» отлично оснащена. Этот клуб находится в идеальном состоянии, 16 ноября на мне впервые не будет никакой ответственности. Будет здорово, и я в предвкушении!