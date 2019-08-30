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30 августа, источник: Спорт РИА Новости

«Рома» арендовала у «Манчестер Юнайтед» Смоллинга за 3 миллиона евро

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Английский защитник Крис Смоллинг перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Рому» на правах аренды, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

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Источник: AFP 2019

Соглашение 29-летнего футболиста рассчитано на один сезон. Отмечается, что за аренду Смоллинга «Рома» заплатит три миллиона евро. В римском клубе защитник будет выступать под 6-м номером.

В минувшем сезоне Смоллинг сыграл за «Манчестер Юнайтед» 34 матча и забил один гол. В общей сложности провел за «красных дьяволов» 323 встречи, забил 18 мячей.

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