«Рома» арендовала у «Манчестер Юнайтед» Смоллинга за 3 миллиона евро
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Английский защитник Крис Смоллинг перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Рому» на правах аренды, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Английский защитник Крис Смоллинг перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Рому» на правах аренды, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.
Соглашение 29-летнего футболиста рассчитано на один сезон. Отмечается, что за аренду Смоллинга «Рома» заплатит три миллиона евро. В римском клубе защитник будет выступать под 6-м номером.
В минувшем сезоне Смоллинг сыграл за «Манчестер Юнайтед» 34 матча и забил один гол. В общей сложности провел за «красных дьяволов» 323 встречи, забил 18 мячей.