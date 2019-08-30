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30 августа, источник: Lenta.Ru

Тренер «Тоттенхэма» высказался об уходе из команды

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал информацию о возможном уходе из команды. Об этом сообщает Goal.com.

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Источник: AP 2019

«Я не уйду после матча в воскресенье. Буду работать и в понедельник, и во вторник. Вы потеряете деньги, если поставили на мою отставку. Самое главное — помогать команде. Надеюсь, что смогу продлить свое пребывание здесь», — рассказал Поччетино.

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Слухи об отставке тренера появились в британской прессе после поражения «шпор» от «Ньюкасла» (0:1) в третьем туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Сейчас лондонская команда с четырьмя очками занимает седьмое место в чемпионате.

В четвертом туре АПЛ «Тоттенхэм» на выезде сыграет с «Арсеналом». Встреча пройдет 1 сентября. Поччетино работает со «шпорами» с 2014 года, в прошлом сезоне специалист вывел клуб в финал Лиги чемпионов, где его команда уступила «Ливерпулю» (0:2).

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