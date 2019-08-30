Капитан «Ювентуса» Кьеллини получил серьезную травму колена
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини выбыл из строя
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини выбыл из строя
Как отмечается, 35-летний защитник получил травму на тренировке команды в пятницу, после чего прошел медобследование, по итогам которого ему поставили диагноз. В ближайшие дни Кьеллини предстоит операция.
«Ювентус» является одним из соперников московского «Локомотива» по группе D Лиги чемпионов, в которой также сыграют мадридский «Атлетико» и леверкузенский «Байер». Матчи «Локомотива» с «Ювентусом» пройдут 22 октября в Турине и 6 ноября в Москве.