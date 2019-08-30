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30 августа, источник: Спорт РИА Новости

Капитан «Ювентуса» Кьеллини получил серьезную травму колена

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини выбыл из строя из-за полученного на тренировке разрыва передней крестообразной связки правого колена, сообщается на сайте туринского футбольного клуба.

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Источник: AP 2019

Как отмечается, 35-летний защитник получил травму на тренировке команды в пятницу, после чего прошел медобследование, по итогам которого ему поставили диагноз. В ближайшие дни Кьеллини предстоит операция.

Срок восстановления при подобных травмах обычно составляет около полугода.

«Ювентус» является одним из соперников московского «Локомотива» по группе D Лиги чемпионов, в которой также сыграют мадридский «Атлетико» и леверкузенский «Байер». Матчи «Локомотива» с «Ювентусом» пройдут 22 октября в Турине и 6 ноября в Москве.

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