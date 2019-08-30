Капитан «Ювентуса» Кьеллини получил серьезную травму колена

Источник: AP 2019

Как отмечается, 35-летний защитник получил травму на тренировке команды в пятницу, после чего прошел медобследование, по итогам которого ему поставили диагноз. В ближайшие дни Кьеллини предстоит операция.

Срок восстановления при подобных травмах обычно составляет около полугода.