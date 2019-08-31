«Лейпциг» победил менхенгладбахскую «Боруссию» в бундеслиге

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в пятницу в Менхенгладбахе, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У победителей хет-трик оформил Тимо Вернер (38-я, 47-я и 90+4-я минуты), у хозяев отличился Брель Эмболо (90+1).

«Лейпциг» выиграл третий матч кряду на старте нового сезона бундеслиги и возглавляет турнирную таблицу чемпионата страны с 9 очками в активе.

«Боруссия» (4 балла) потерпела первое поражение в сезоне и идет седьмой.