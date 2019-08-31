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00:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лейпциг» победил менхенгладбахскую «Боруссию» в бундеслиге

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Футболисты «Лейпцига», которые являются соперниками петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов, переиграли на выезде менхенгладбахскую «Боруссию» в матче третьего тура чемпионата Германии.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в пятницу в Менхенгладбахе, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У победителей хет-трик оформил Тимо Вернер (38-я, 47-я и 90+4-я минуты), у хозяев отличился Брель Эмболо (90+1).

Фоторепортаж
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«Лейпциг» выиграл третий матч кряду на старте нового сезона бундеслиги и возглавляет турнирную таблицу чемпионата страны с 9 очками в активе.

«Боруссия» (4 балла) потерпела первое поражение в сезоне и идет седьмой.

Церемония жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов прошла в четверг в Монако. По ее итогам «Зенит» и «Лейпциг» попали в группу G, в которой также выступят португальская «Бенфика» и французский «Лион». Матчи «Зенита» с «Лейпцигом» пройдут 23 октября в Германии и 5 ноября в Санкт-Петербурге.

Боруссия М
1:3
Первый тайм: 0:1
РБ Лейпциг
Футбол, Германия, Тур 330.08.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Borussia-Park
Главные тренеры
Марко РозеЮлиан Нагельсманн
Голы
Брель Эмболо(Ласло Бенеш)90′
Тимо Вернер(Эмиль Форсберг)38′
Тимо Вернер(Юссуф Поульсен)47′
Тимо Вернер90+4′
Составы команд
1Янн Зоммер
1Петер Гулачи
17Оскар Вендт
81′
4Вилли Орбан
18Штефан Лайнер
6Ибраима Конате
68′
28Маттиас Гинтер
16Лукас Клостерманн
30Нико Эльведи
7Марсель Забитцер
8Денис Закария
42′
27Конрад Ляймер
18′
14Алассан Плеа
9Юссуф Поульсен
36Брель Эмболо
2′
11Тимо Вернер
19Фабиан Джонсон
74′
23Марсель Хальстенберг
83′
11Каэтану де Араужу Раффаэл
22Норди Мукьеле
32Флориан Нойхаус
77′
10Эмиль Форсберг
63′
6Кристоф Крамер
8Амаду Айдара
10Маркус Тюрам
66′
44Кевин Кампль
70′
22Ласло Бенеш
31Диего Демме
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)14
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
9Угловые5
18Фолы19
4Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяСвен Яблонски(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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