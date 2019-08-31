«ПСЖ» обыграл «Метц» в чемпионате Франции
В матче 4-го тура французской Лиги 1 «Метц» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
В матче 4-го тура французской Лиги 1 «Метц» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Автором первого мяча стал полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария, реализовавший пенальти на 11-й минуте. Перед свистком на перерыв преимущество парижан увеличил нападающий Эрик
В 5-м туре Лиги 1 «ПСЖ» на своём поле встретится со «Страсбургом», а «Метц» в гостях — с «Бордо». Оба матча состоятся 14 сентября после перерыва на матчи сборных.
|Фредерик Антонетти
|Томас Тухель
|Анхель Ди Мария
|11′
|Эрик-Максим Шупо-Мотинг
|43′
|16
|Александр Укиджа
|30
|Марцин Булка
|13
|Стоппила Сунзу
|2
|Тиагу Силва
|17
|Тома Делен
|5
|Маркиньюс
|18
|Фабьен Сентонз
|14
|Хуан Бернат
|21
|Джон Бой
|31
|Колен Дагба
|19
|Хабиб Майга
|19
|Пабло Сарабия
|11
|Опа Нгюетт
|27
|Идрисса Гей
|20
|Абиб Диалло
|11
|Анхель Ди Мария
|6
|Мамаду Фофана
27′59′
|6
|Марко Верратти
82′
|5
|Викторьен Ангбан
|20
|Левен Кюрзава
|24
|Рено Коад
70′
|38
|Адиль Аушиш
65′
|10
|Марвен Гакпа
|8
|Леандро Паредес
|27
|Фарид Булая
82′
|17
|Эрик-Максим Шупо-Мотинг
90′
|7
|Ибраима Ньян
|42
|Родригес Руис Хесе
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|10
|2
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|7
|11
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Франк Шнайдер(Франция)