«ПСЖ» обыграл «Метц» в чемпионате Франции

Автором первого мяча стал полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария, реализовавший пенальти на 11-й минуте. Перед свистком на перерыв преимущество парижан увеличил нападающий Эрик Шупо-Мотинг, голевой пас отдал хавбек Марко Верратти.

В 5-м туре Лиги 1 «ПСЖ» на своём поле встретится со «Страсбургом», а «Метц» в гостях — с «Бордо». Оба матча состоятся 14 сентября после перерыва на матчи сборных.