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00:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» обыграл «Метц» в чемпионате Франции

В матче 4-го тура французской Лиги 1 «Метц» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

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Источник: AP 2019

Автором первого мяча стал полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария, реализовавший пенальти на 11-й минуте. Перед свистком на перерыв преимущество парижан увеличил нападающий Эрик Шупо-Мотинг, голевой пас отдал хавбек Марко Верратти.

«ПСЖ», набрав 9 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, «Метц» (4) занимает 13-е место.

В 5-м туре Лиги 1 «ПСЖ» на своём поле встретится со «Страсбургом», а «Метц» в гостях — с «Бордо». Оба матча состоятся 14 сентября после перерыва на матчи сборных.

Метц
0:2
Первый тайм: 0:2
ПСЖ
Футбол, Франция, Тур 430.08.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Stade Saint-Symphorien
Главные тренеры
Фредерик АнтонеттиТомас Тухель
Голы
Анхель Ди Мария11′
Эрик-Максим Шупо-Мотинг43′
Составы команд
16Александр Укиджа
30Марцин Булка
13Стоппила Сунзу
2Тиагу Силва
17Тома Делен
5Маркиньюс
18Фабьен Сентонз
14Хуан Бернат
21Джон Бой
31Колен Дагба
19Хабиб Майга
19Пабло Сарабия
11Опа Нгюетт
27Идрисса Гей
20Абиб Диалло
11Анхель Ди Мария
6Мамаду Фофана
27′59′
6Марко Верратти
82′
5Викторьен Ангбан
20Левен Кюрзава
24Рено Коад
70′
38Адиль Аушиш
65′
10Марвен Гакпа
8Леандро Паредес
27Фарид Булая
82′
17Эрик-Максим Шупо-Мотинг
90′
7Ибраима Ньян
42Родригес Руис Хесе
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)10
2Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые7
11Фолы13
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяФранк Шнайдер(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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