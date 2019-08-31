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01:02 (мск), источник: Sport24

Талант из Северной Кореи продолжит карьеру в «Ювентусе». Как ему удалось выбраться из страны

Совсем скоро он может забить «Локо» в Лиге чемпионов.

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Туринский «Ювентус» близок к приобретению нападающего «Кальяри» и сборной КНДР Кван Сон Хана. Сумма сделки составит 5 миллионов евро. В ближайшее время футболист прибудет в Турин для прохождения медосмотра с последующим заключением контракта.

Хану в сентябре будет 21 год. Рассказываем все, что вам нужно знать об этом парне.

Перебрался в Европу благодаря политике

Футболу Кван, по большому счету, учился в Европе. Сначала в его карьере была одна из футбольных академий в Барселоне, затем на непродолжительное время он вернулся на родину, а в 2013 году перебрался в Италию. Там у него было обучение в академии ISM в Корчано. Причем в академию он попал по приглашению итальянского политика Антонио Рацци — близкого друга северокорейского лидера Кин Чен Ына.

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Из ISM он попал в систему «Кальяри». За основу сардинского клуба Хан дебютировал зимой 2017 и забил в своем втором матче — в ворота «Торино», выйдя на замену. До конца сезона места в стартовом составе ему так и не нашлось, и уже летом он отправился в аренду в «Перужду». Результаты были отличные для 17-летнего парня — 7 голов в 17 матчах Серии B — и отзыв из аренды.

Вторую половину сезона-2017/18 форвард провел в Серии А за «Кальяри». Забитыми мячами не отметился, но в матчах с «Наполи» и «Лацио» выходил в основе. В игре с римлянами, кстати, заработал голевой пас.

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Весь прошлый сезон Хан снова провел в аренде в «Перудже». Показатели были уже не такие серьезные — 4+2 в 19 матчах. Но зато он привлек внимание «Юве».

Не перебрался в Англию из-за политики

Минувшей зимой Хан мог оказаться в одном из английских грандов. Парнем интересовались «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Ливерпуль». Но в дело вновь вмешалась политика. По закону, каждый северокореец, работающий за границей, должен переводить часть своей зарплаты на родину в госбюджет КНДР. И британское правительство пригрозило клубам блокировкой трансфера, так как не хотело, чтобы зарплата игрока шла на поддержку ядерной программы Ким Чен Ына.

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Мог перейти в ЦСКА

Об интересе к Хану со стороны армейского клуба сообщали летом 2018 года. Но стороны не смогли договориться. А может скаутов ЦСКА просто отпугнула травма колена, из-за которой футболист выбыл на три месяца.

Переходит в «Ювентус»

Не исключено, что в Москву Хан все-таки приедет. Но уже в качестве футболиста «Ювентуса» на матч Лиги чемпионов против «Локомотива». Правда, для того, чтобы выйти на поле стадиона в Черкизово, ему надо выиграть конкуренцию у Криштиану Роналду и Пауло Дибалы.

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