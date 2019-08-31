Футболисты «Атлетика» победили «Реал Сосьедад» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Футболисты «Атлетика» обыграли на своем поле «Реал Сосьедад» в рамках третьего тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Футболисты «Атлетика» обыграли на своем поле «Реал Сосьедад» в рамках третьего тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в пятницу в Бильбао на стадионе «Сан Мамес», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Иньяки Уильямс (11-я минута) и Рауль Гарсия (28).
«Атлетик» набрал 7 очков и делит лидерство в турнирной таблице примеры с «Севильей». «Реал Сосьедад» потерпел первое поражение в сезоне и с четырьмя очками в активе занимает девятую строчку.
|Гаиска Гаритано
|Иманол Альгвасиль
|Иньяки Уильямс(Андер Капа)
|11′
|Эскудеро Рауль Гарсия(Иньиго Кордоба)
|28′
|1
|Унаи Симон
|13
|Мигель Анхель Мойя
|4
|Иньиго Мартинес
|2
|Хосеба Сальдуа
13′
|5
|Йерай Альварес
|3
|Диего Льоренте
|17
|Юри Берчиче
|12
|Айен Муньос
|21
|Андер Капа
|5
|Игор Субельдия
|14
|Дани Гарсия
|8
|Микель Мерино
|22
|Эскудеро Рауль Гарсия
36′
|10
|Микель Оярсабаль
|10
|Гоньи Икер Муниаин
|21
|Мартин Эдегор
|8
|Унаи Лопес
67′
|4
|Асьер Андонехи Ильярраменди
37′
|7
|Беньят Эчеварриа
|7
|Кристиан Порту
45+3′
|9
|Иньяки Уильямс
86′
|9
|да Силва Виллиан Жозе
55′
|20
|Ариц Адурис
|19
|Александр Исак
86′
|11
|Иньиго Кордоба
72′74′
|11
|Аднан Янузай
78′
|19
|Перес Ибаи Гомес
|23
|Лука Сангальи
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|2
|5
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|1
|17
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хавьер Эстрада Фернандес(Испания)