Казахстанец помог бельгийскому клубу победить лидера чемпионата в матче с незабитым пенальти

Игра четвертого тура второй по силе лиги завершилась со счетом 1:0. Ее исход решил гол форварда сборной Того Плакка Фессу на 75-й минуте, но незадолго до этого вратарь «Беерсхота» Майк Ванхамель отразил удар с пенальти.

Из-за этого поражения «Сен-Жилуаз», у которого девять очков, потерял лидерство и идет вторым, уступая «Вестерло» по разнице мячей. Третье место с семью баллами занимает «Беерсхот».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/YZ6RSNRtea0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В прошедшем матче, как и в предыдущих трех, Вороговский вышел в стартовом составе и сыграл все 90 минут. В следующем туре «Беерсхот» 7 сентября в гостях встретится с «Вестерло», но защитник пропустит этот матч — он вызван в сборную Казахстана на игры с Кипром и Россией в отборочном цикле Евро-2020.