Казахстанец помог бельгийскому клубу победить лидера чемпионата в матче с незабитым пенальти
Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский сыграл за бельгийский «Беерсхот» в домашнем матче против «Сен-Жилуаза», передает корреспондент Vesti.kz.
Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский сыграл за бельгийский «Беерсхот» в домашнем матче против «Сен-Жилуаза», передает корреспондент Vesti.kz.
Игра четвертого тура второй по силе лиги завершилась со счетом 1:0. Ее исход решил гол форварда сборной Того Плакка Фессу на 75-й минуте, но незадолго до этого вратарь «Беерсхота» Майк Ванхамель отразил удар с пенальти.
В прошедшем матче, как и в предыдущих трех, Вороговский вышел в стартовом составе и сыграл все 90 минут. В следующем туре «Беерсхот» 7 сентября в гостях встретится с «Вестерло», но защитник пропустит этот матч — он вызван в сборную Казахстана на игры с Кипром и Россией в отборочном цикле Евро-2020.
О переходе 23-летнего Вороговского «Беерсхот» объявил в конце июня. Его контракт подписан на один сезон с возможностью продления на еще один. Ранее защитник выступал за «Кайрат», в котором провел три с половиной сезона.