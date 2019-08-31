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09:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Отстраненный футболист «Интера» решил вернуться к тренировкам через суд

Форвард «Интера» и сборной Аргентины Мауро Икарди подал в суд на итальянский клуб за отстранение от тренировок. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Источник: Reuters

26-летний форвард недоволен отстранением от занятий с основным составом. Икарди не привлекается к тренировкам с июля. Нападающий, которым интересовался Монако, оценил ущерб своей карьере в 1,5 миллиона евро.

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Отмечается, что наставник миланцев Антонио Конте уже заявлял, что не рассчитывает на аргентинца. Помимо Монако, интерес к кандидатуре Икарди проявляли «Рома», «Наполи» и «Ювентус».

В последний раз Икарди выходил в составе «Интера» в мае. Тогда форвард провел 71 минуту в матче чемпионата Италии против «Эмполи», который завершился победой «нерадзурри» со счетом 2:1.

Икарди выступает за «Интер» с 2013 года. На его счету 111 голов в 188 матчах за клуб. В сезоне-2018/2019 он провел лишь 16 матчей во всех турнирах, отметившись 11 голами.

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