Отстраненный футболист «Интера» решил вернуться к тренировкам через суд

Источник: Reuters

26-летний форвард недоволен отстранением от занятий с основным составом. Икарди не привлекается к тренировкам с июля. Нападающий, которым интересовался Монако, оценил ущерб своей карьере в 1,5 миллиона евро.

Отмечается, что наставник миланцев Антонио Конте уже заявлял, что не рассчитывает на аргентинца. Помимо Монако, интерес к кандидатуре Икарди проявляли «Рома», «Наполи» и «Ювентус».

В последний раз Икарди выходил в составе «Интера» в мае. Тогда форвард провел 71 минуту в матче чемпионата Италии против «Эмполи», который завершился победой «нерадзурри» со счетом 2:1.