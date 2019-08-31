«Еще ничего не потеряно». Тренер «Кайрата» перед матчем с «Шахтером» в КПЛ и о новой победной серии

«Мы много разговаривали, обсуждали игру (против “Окжетпеса”) со штабом, с командой, с руководством клуба. Мы все понимаем, что еще ничего не потеряно. Впереди девять важных матчей. Если приложить максимальные усилия, действовать так, как мы это делали в лучших своих матчах, то все реально. Жду боевую игру (против “Шахтера”), в которой команда покажет большую самоотдачу. Все в наших руках. Мы проделали большую работу и собираемся работать дальше. Да, мы прервали свою серию побед, но сейчас именно тот момент, когда нужно показать характер. И начать новую победную серию», — приводит слова Шпилевского официальный сайт ФК «Кайрат».