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10:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Еще ничего не потеряно». Тренер «Кайрата» перед матчем с «Шахтером» в КПЛ и о новой победной серии

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский заявил, что еще ничего не потеряно. По его словам, сейчас именно тот момент, когда нужно показать характер и начать новую победную серию.

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«Мы много разговаривали, обсуждали игру (против “Окжетпеса”) со штабом, с командой, с руководством клуба. Мы все понимаем, что еще ничего не потеряно. Впереди девять важных матчей. Если приложить максимальные усилия, действовать так, как мы это делали в лучших своих матчах, то все реально. Жду боевую игру (против “Шахтера”), в которой команда покажет большую самоотдачу. Все в наших руках. Мы проделали большую работу и собираемся работать дальше. Да, мы прервали свою серию побед, но сейчас именно тот момент, когда нужно показать характер. И начать новую победную серию», — приводит слова Шпилевского официальный сайт ФК «Кайрат».

Встреча между «Кайратом» и «Шахтером» пройдет сегодня, 31 августа, в Караганде и начнется в 17:00 по времени Нур-Султана.

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