Футболисты «Городеи» одержали волевую победу над «Дняпро» в стартовом матче 20-го тура чемпионата Беларуси

Играя в гостях, могилевчане вышли вперед на 16-й минуте, когда Роман Грибовский реализовал пенальти. Хозяева сравняли счет за две минуты до перерыва после точного удара Артема Архипова, а в самом начале второго тайма Кирилл Павлючек вывел «Городею» вперед — 2:1.

На 65-й минуте Вадим Побудей снова сделал счет равным, но незадолго до финального свистка Лазар Сайчич отлично исполнил штрафной удар, принеся победу «городейцам».

Сегодня лидер первенства брестское «Динамо» сыграет в гостях у мозырской «Славии», футболисты «Слуцка» примут на своем поле гостей из «Витебска», а «Гомель» у себя дома будет соперничать с «Ислочью».

Еще три поединка состоятся в воскресенье, 1 сентября. Идущий вторым борисовский БАТЭ сыграет на выезде с «Минском», занимающий третье место солигорский «Шахтер» встретится в столице с «Энергетиком-БГУ», а в Гродно местный «Неман» примет футболистов минского «Динамо».

Положение в группе лидеров: «Динамо» (Брест) — 45 очков (18 матчей), БАТЭ — 43 (17), «Шахтер» — 43 (18), «Динамо» (Минск) — 34 (18), «Ислочь» — 33 (19).