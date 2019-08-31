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11:07 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Городеи» одержали волевую победу над «Дняпро» в стартовом матче 20-го тура чемпионата Беларуси

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Городеи» одержали волевую победу над могилевским «Дняпро» со счетом 3:2 в домашнем матче 20-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Играя в гостях, могилевчане вышли вперед на 16-й минуте, когда Роман Грибовский реализовал пенальти. Хозяева сравняли счет за две минуты до перерыва после точного удара Артема Архипова, а в самом начале второго тайма Кирилл Павлючек вывел «Городею» вперед — 2:1.

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На 65-й минуте Вадим Побудей снова сделал счет равным, но незадолго до финального свистка Лазар Сайчич отлично исполнил штрафной удар, принеся победу «городейцам».

Сегодня лидер первенства брестское «Динамо» сыграет в гостях у мозырской «Славии», футболисты «Слуцка» примут на своем поле гостей из «Витебска», а «Гомель» у себя дома будет соперничать с «Ислочью».

Еще три поединка состоятся в воскресенье, 1 сентября. Идущий вторым борисовский БАТЭ сыграет на выезде с «Минском», занимающий третье место солигорский «Шахтер» встретится в столице с «Энергетиком-БГУ», а в Гродно местный «Неман» примет футболистов минского «Динамо».

Положение в группе лидеров: «Динамо» (Брест) — 45 очков (18 матчей), БАТЭ — 43 (17), «Шахтер» — 43 (18), «Динамо» (Минск) — 34 (18), «Ислочь» — 33 (19).

Бомбардирскую гонку возглавляет Виталий Квашук из «Гомеля», забивший 11 мячей.

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