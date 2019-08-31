Форвард «Атлетика» Иньяки Уильямс провёл 122-й матч подряд — рекорд в XXI веке

25-летний футболист вышел на игру чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (2:0) в стартовом составе и уже на 11-й минуте открыл счёт.

Напомним, в начале августа сообщилось об интересе к Уильямсу со стороны «Манчестер Юнайтед» — британский гранд готов был заплатить за нападающего € 88 млн.

После вчерашней победы «Атлетик» возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании — в трёх матчах подопечные Гаиски Гаритано набрали семь очков. Уже сегодня их может обойти «Атлетико» — у столичного клуба шесть очков и один матч в запасе. Напомним, в первом туре «Атлетик» неожиданно обыграл «Барселону» (1:0).