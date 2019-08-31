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12:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард «Атлетика» Иньяки Уильямс провёл 122-й матч подряд — рекорд в XXI веке

Нападающий испанского «Атлетика» Иньяки Уильямс сыграл в 122-м матче подряд за баскский клуб — это самая продолжительная серия для полевого игрока в XXI веке.

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Источник: Reuters

25-летний футболист вышел на игру чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (2:0) в стартовом составе и уже на 11-й минуте открыл счёт.

Напомним, в начале августа сообщилось об интересе к Уильямсу со стороны «Манчестер Юнайтед» — британский гранд готов был заплатить за нападающего € 88 млн.

После вчерашней победы «Атлетик» возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании — в трёх матчах подопечные Гаиски Гаритано набрали семь очков. Уже сегодня их может обойти «Атлетико» — у столичного клуба шесть очков и один матч в запасе. Напомним, в первом туре «Атлетик» неожиданно обыграл «Барселону» (1:0).

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2:0
Первый тайм: 2:0
Реал Сосьедад
Футбол, Испания, Тур 330.08.2019, 23:00 (МСК UTC+3)San Mames, 46697 зрителей
Главные тренеры
Гаиска ГаританоИманол Альгвасиль
Голы
Иньяки Уильямс(Андер Капа)11′
Эскудеро Рауль Гарсия(Иньиго Кордоба)28′
Составы команд
1Унаи Симон
13Мигель Анхель Мойя
4Иньиго Мартинес
2Хосеба Сальдуа
13′
5Йерай Альварес
3Диего Льоренте
17Юри Берчиче
12Айен Муньос
21Андер Капа
5Игор Субельдия
14Дани Гарсия
8Микель Мерино
22Эскудеро Рауль Гарсия
36′
10Микель Оярсабаль
10Гоньи Икер Муниаин
21Мартин Эдегор
8Унаи Лопес
67′
4Асьер Андонехи Ильярраменди
37′
7Беньят Эчеварриа
7Кристиан Порту
45+3′
9Иньяки Уильямс
86′
9да Силва Виллиан Жозе
55′
20Ариц Адурис
19Александр Исак
86′
11Иньиго Кордоба
72′74′
11Аднан Янузай
78′
19Перес Ибаи Гомес
23Лука Сангальи
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)2
5Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
3Угловые1
17Фолы17
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяХавьер Эстрада Фернандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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