Одноклубником Головина в «Монако» стал еще один россиянин
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российский нападающий Кирилл Климов стал игроком футбольного клуба «Монако», об этом сообщается на официальном сайте бельгийского «Серкль Брюгге».
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российский нападающий Кирилл Климов стал игроком футбольного клуба «Монако», об этом сообщается на официальном сайте бельгийского «Серкль Брюгге».
Климов, которому 18 лет, является воспитанником московского «Локомотива», выступал за «Серкль Брюгге» с января.
В «Монако» уже выступает россиянин — полузащитник Александр Головин, перешедший прошлым летом из московского ЦСКА.