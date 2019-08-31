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12:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Одноклубником Головина в «Монако» стал еще один россиянин

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российский нападающий Кирилл Климов стал игроком футбольного клуба «Монако», об этом сообщается на официальном сайте бельгийского «Серкль Брюгге».

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Климов, которому 18 лет, является воспитанником московского «Локомотива», выступал за «Серкль Брюгге» с января.

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В «Монако» уже выступает россиянин — полузащитник Александр Головин, перешедший прошлым летом из московского ЦСКА.

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5 июля© Ньюстюб
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