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14:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Начо Монреаль перейдет из «Арсенала» в «Реал Сосьедад»

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Защитник Начо Монреаль перейдет из лондонского «Арсенала» в «Реал Сосьедад», сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.

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Клубы достигли договоренности о переходе. Контракт 33-летнего Монреаля будет рассчитан до 30 июня 2021 года. В понедельник Монреаль будет представлен в качестве игрока «Реала Сосьедад».

Во время загрузки произошла ошибка.

Монреаль перешел в «Арсенал» зимой 2013 года из «Малаги». Он трижды выиграл с лондонцами Кубок Англии. В минувшем сезоне он сыграл за «Арсенал» 36 матчей, забив 1 гол.

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