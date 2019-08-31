Начо Монреаль перейдет из «Арсенала» в «Реал Сосьедад»

Клубы достигли договоренности о переходе. Контракт 33-летнего Монреаля будет рассчитан до 30 июня 2021 года. В понедельник Монреаль будет представлен в качестве игрока «Реала Сосьедад».

Монреаль перешел в «Арсенал» зимой 2013 года из «Малаги». Он трижды выиграл с лондонцами Кубок Англии. В минувшем сезоне он сыграл за «Арсенал» 36 матчей, забив 1 гол.