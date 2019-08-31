Бывший футболист сборной России Сычев подписал контракт с «Пюником»
ТАСС, 31 августа. Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев продолжит карьеру в армянском «Пюнике». Об этом 35-летний футболист сообщил в Instagram.
ТАСС, 31 августа. Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев продолжит карьеру в армянском «Пюнике». Об этом 35-летний футболист сообщил в Instagram.
Подробности контракта не разглашаются. «Немного отдохнул и готов к продолжению карьеры. Рад стать частью “Пюника” и благодарю свой новый клуб за доверие», — написал Сычев.
Сычев выступал за тамбовский и московский «Спартак», французский «Марсель», московский «Локомотив», белорусское «Динамо» (Минск), нижегородскую «Волгу», казахстанский «Окжетпес» и
Сычев является победителем чемпионата России (2004), Кубка (2007) и Суперкубка (2005) России в составе «Локомотива», также на его счету бронзовые награды французского чемпионата. В составе российской сборной он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.
«Пюник», главным тренером которого является россиянин Александр Тарханов, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Армении, набрав после четырех матчей шесть очков.