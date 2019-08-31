Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17:00
Текстильщик
Факел
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Норвич
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
Ростов
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бавария
Майнц
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Байер
Хоффенхайм
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вольфсбург
Падерборн
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фрайбург
Кельн
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Шальке-04
Герта
00
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Авангард К
Балтика
00
Футбол. Первый дивизион
18:00
Ротор
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
18:00
Химки
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Шинник
Футбол. Зарубежный
18:00
Осасуна
Барселона
Футбол. Зарубежный
18:30
Лион
Бордо
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Чертаново
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Нефтехимик
01
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Тамбов
Футбол. Первый дивизион
19:00
Армавир
Мордовия
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан
Брешиа
Футбол. Зарубежный
14:30
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
19:30
Бернли
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
19:30
Унион Б
Боруссия Д
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Сочи
03
Футбол. Зарубежный
20:00
Хетафе
Алавес
Футбол. Зарубежный
20:00
Леванте
Вальядолид
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Чайка
13
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Амьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Брест
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Леганес
Футбол. Премьер-лига
11:30
Уфа
Оренбург
12
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
СКА-Хабаровск
02
Все события
Фоторепортажи
8Черчесов вызвал всего одного «быка»
10«Краснодар» остался без Лиги чемпионов
14:25 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист сборной России Сычев подписал контракт с «Пюником»

ТАСС, 31 августа. Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев продолжит карьеру в армянском «Пюнике». Об этом 35-летний футболист сообщил в Instagram.

Наверх

Подробности контракта не разглашаются. «Немного отдохнул и готов к продолжению карьеры. Рад стать частью “Пюника” и благодарю свой новый клуб за доверие», — написал Сычев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сычев выступал за тамбовский и московский «Спартак», французский «Марсель», московский «Локомотив», белорусское «Динамо» (Минск), нижегородскую «Волгу», казахстанский «Окжетпес» и фарм-клуб «Локомотива» — «Казанку».

Сычев является победителем чемпионата России (2004), Кубка (2007) и Суперкубка (2005) России в составе «Локомотива», также на его счету бронзовые награды французского чемпионата. В составе российской сборной он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

«Пюник», главным тренером которого является россиянин Александр Тарханов, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Армении, набрав после четырех матчей шесть очков.

Читайте также
Пюник
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Президент "Реала" пришел в ярость после слов Блаттера о Роналду
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
СМИ: ЦСКА заплатил «Васко да Гама» €200 тысяч за аренду игрока
Алименты, драки и ДТП: как слава портит футболистов
Сборная России с победы стартовала на Кубке мира по баскетболу
Просвистели. Зрители не мешают Медведеву побеждать на US Open
ЦСКА показал новую форму, организовав для болельщиков квест
«Локомотив» принимает «Ростов» в РПЛ (трансляция)
ФК «Сочи» впервые победил в РПЛ, разгромив «Рубин»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь