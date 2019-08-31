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14:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Чтобы не было тепличных условий для казахстанцев». Член исполкома КФФ предложил отменить лимит на легионеров в КПЛ

В чемпионате Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги нужно отменить лимит на легионеров. Такое мнение в интервью корреспонденту Vesti.kz выразил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Дархан Калетаев.

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— Как вы знаете, я являюсь членом исполкома Федерации футбола Казахстана. Считаю, время пришло подумать об исключении лимита на легионеров. Думаю, что надо от него отказываться. Это мое мнение. Я хотел бы вынести этот вопрос на следующее заседание исполкома.

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Понятно, что мы в целом за казахстанских футболистов, но все-таки это серьезно влияет, и весь мир от этого отказывается. Наверное, нам тоже нужны перемены. Чтобы не было тепличных условий для казахстанских игроков, надо отказываться от лимита на легионеров. Я долго думал над этим. Это один из серьезных шагов, на который мы должны пойти.

— «Астана» сыграет в группе Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Что вы думаете о приезде английского гранда в Казахстан?

— «МЮ» — это легенда. Даже то, что эта команда просто приедет в столицу Казахстана и мы будем играть на их арене — это уже большое событие. Это шанс показать всему миру, что «Астана» состоялась как команда. Сегодняшняя «Астана», я в этом уверен, — это плод работы многих и многих людей. Прежде всего, Адильбека Джаксыбекова, Саяна Хамитжанова. Думаю, что эти люди стояли у истоков «Астаны».

Сегодня «Астана» дает результаты. Когда в начале мы вкладывали в эту команду, было много критиков, которые говорили, что очень много денег вкладывается в клуб. А сегодня «Астана» дает результаты. Это не сиюминутное дело. Это не за год и не за два делалось. Я считаю, что у «Астаны» большое будущее. Я верю и люблю эту команду.

Юлия Милова  .

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