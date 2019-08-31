«Чтобы не было тепличных условий для казахстанцев». Член исполкома КФФ предложил отменить лимит на легионеров в КПЛ
В чемпионате Казахстана по футболу среди команд
В чемпионате Казахстана по футболу среди команд
— Как вы знаете, я являюсь членом исполкома Федерации футбола Казахстана. Считаю, время пришло подумать об исключении лимита на легионеров. Думаю, что надо от него отказываться. Это мое мнение. Я хотел бы вынести этот вопрос на следующее заседание исполкома.
Понятно, что мы в целом за казахстанских футболистов, но
— «Астана» сыграет в группе Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Что вы думаете о приезде английского гранда в Казахстан?
— «МЮ» — это легенда. Даже то, что эта команда просто приедет в столицу Казахстана и мы будем играть на их арене — это уже большое событие. Это шанс показать всему миру, что «Астана» состоялась как команда. Сегодняшняя «Астана», я в этом уверен, — это плод работы многих и многих людей. Прежде всего, Адильбека Джаксыбекова, Саяна Хамитжанова. Думаю, что эти люди стояли у истоков «Астаны».
Сегодня «Астана» дает результаты. Когда в начале мы вкладывали в эту команду, было много критиков, которые говорили, что очень много денег вкладывается в клуб. А сегодня «Астана» дает результаты. Это не сиюминутное дело. Это не за год и не за два делалось. Я считаю, что у «Астаны» большое будущее. Я верю и люблю эту команду.
Юлия Милова .