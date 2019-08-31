«Ордабасы» выиграл в гостях и прервал пятиматчевую победную серию «Жетысу»
Талдыкорганский «Жетысу» проиграл шымкентскому «Ордабасы» в домашнем матче 25-го тура казахстанской
Талдыкорганский «Жетысу» проиграл шымкентскому «Ордабасы» в домашнем матче 25-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 31 августа, и завершилась со счетом 0:1.
Исход матча решил гол сенегальского полузащитника «Ордабасы» Абдуллаи Диакате. На 23-й минуте голкипер «Жетысу» Алмат Бекбаев неудачно вынес мяч от своих ворот, а Диакате, сыграв в стеночку с боснийским хавбеком Мирзадом Механовичем, открыл счет.
Эта победа стала для «Ордабасы» четвертой подряд в КПЛ, а «Жетысу» прервал пятиматчевую выигрышную серию. С 49 очками шымкентцы идут третьими, а пятое место с 41 баллом занимают талдыкорганцы.