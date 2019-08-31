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15:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» выиграл в гостях и прервал пятиматчевую победную серию «Жетысу»

Талдыкорганский «Жетысу» проиграл шымкентскому «Ордабасы» в домашнем матче 25-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 31 августа, и завершилась со счетом 0:1.

Исход матча решил гол сенегальского полузащитника «Ордабасы» Абдуллаи Диакате. На 23-й минуте голкипер «Жетысу» Алмат Бекбаев неудачно вынес мяч от своих ворот, а Диакате, сыграв в стеночку с боснийским хавбеком Мирзадом Механовичем, открыл счет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эта победа стала для «Ордабасы» четвертой подряд в КПЛ, а «Жетысу» прервал пятиматчевую выигрышную серию. С 49 очками шымкентцы идут третьими, а пятое место с 41 баллом занимают талдыкорганцы.

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