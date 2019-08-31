«Ордабасы» выиграл в гостях и прервал пятиматчевую победную серию «Жетысу»

Игра проходила сегодня, 31 августа, и завершилась со счетом 0:1.

Исход матча решил гол сенегальского полузащитника «Ордабасы» Абдуллаи Диакате. На 23-й минуте голкипер «Жетысу» Алмат Бекбаев неудачно вынес мяч от своих ворот, а Диакате, сыграв в стеночку с боснийским хавбеком Мирзадом Механовичем, открыл счет.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8YgvxL98QcE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.