«Кайрат» разгромил «Шахтер» и обогнал «Астану» в КПЛ
Карагандинский «Шахтер» проиграл алматинскому «Кайрату» в домашнем матче 25-го тура казахстанской
Карагандинский «Шахтер» проиграл алматинскому «Кайрату» в домашнем матче 25-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 31 августа, и завершилась со счетом 0:4.
Уже на второй минуте «Кайрат» вышел вперед — отличился четвертый бомбардир КПЛ Мартон Эппель. Для форварда сборной Венгрии этот мяч стал 11-м в сезоне.
Удвоить счет «Кайрат» смог после перерыва. На 52-й минуте отличился капитан алматинцев Бауыржан Исламхан.
Разгромным счет сделал украинский форвард Адеринсола Эсеола. Лучший бомбардир КПЛ вышел на замену на 78-й минуте, а уже на 79-й провел свой 14-й мяч в чемпионате.
Окончательный же счет на 77-й минуте установил польский хавбек Конрад Вжесиньски.
Набрав 50 очков, «Кайрат» обогнал «Астану», у которой 47 баллов, но игра в запасе. Алматинцы прямо сейчас идут вторыми, но их наверняка обгонит «Тобол» — костанайцы, у которых 49 очков, в эти минуты громят «Тараз» со счетом 3:0. На седьмом месте с 33 баллами остался «Шахтер».
Ранее в 25-м туре «Ордабасы» в гостях победил «Жетысу» — 1:0.