«Кайрат» разгромил «Шахтер» и обогнал «Астану» в КПЛ

Игра проходила сегодня, 31 августа, и завершилась со счетом 0:4.

Уже на второй минуте «Кайрат» вышел вперед — отличился четвертый бомбардир КПЛ Мартон Эппель. Для форварда сборной Венгрии этот мяч стал 11-м в сезоне.

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Удвоить счет «Кайрат» смог после перерыва. На 52-й минуте отличился капитан алматинцев Бауыржан Исламхан.

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Разгромным счет сделал украинский форвард Адеринсола Эсеола. Лучший бомбардир КПЛ вышел на замену на 78-й минуте, а уже на 79-й провел свой 14-й мяч в чемпионате.

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Окончательный же счет на 77-й минуте установил польский хавбек Конрад Вжесиньски.

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Набрав 50 очков, «Кайрат» обогнал «Астану», у которой 47 баллов, но игра в запасе. Алматинцы прямо сейчас идут вторыми, но их наверняка обгонит «Тобол» — костанайцы, у которых 49 очков, в эти минуты громят «Тараз» со счетом 3:0. На седьмом месте с 33 баллами остался «Шахтер».