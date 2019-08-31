«Манчестер Юнайтед» после попадания в одну группу ЛЕ с «Астаной» упустил победу в матче АПЛ

Источник: AP 2019

Встреча четвертого тура завершилась со счетом 1:1. На гол Дэниела Джеймса на 10-й минуте хозяева ответили Янника Вестергора на 58-й. При этом с 73-й минуты «святые» играли в меньшинстве из-за удаления Кевина Дансо.

С пятью очками «МЮ» идет четвертым, а «Саугемптон», у которого четыре балла, занимает 13-е место из 20 команд.