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16:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Манчестер Юнайтед» после попадания в одну группу ЛЕ с «Астаной» упустил победу в матче АПЛ

Футболисты «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью с «Саугемптоном» в гостевом матче английской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Встреча четвертого тура завершилась со счетом 1:1. На гол Дэниела Джеймса на 10-й минуте хозяева ответили Янника Вестергора на 58-й. При этом с 73-й минуты «святые» играли в меньшинстве из-за удаления Кевина Дансо.

С пятью очками «МЮ» идет четвертым, а «Саугемптон», у которого четыре балла, занимает 13-е место из 20 команд.

Напомним, что «МЮ» сыграет в группе L Лиги Европы, где ее соперниками станут «Астана», сербский «Партизан» и голландский «АЗ Алкмар».

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Саутгемптон
1:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 431.08.2019, 14:30 (МСК UTC+3)St Mary's Stadium
Главные тренеры
Ральф ХазенхюттльУле Гуннар Сульшер
Голы
Янник Вестергор(Кевин Дансо)58′
Дэниэл Джеймс(Скотт Мактоминэй)10′
Составы команд
28Ангус Ганн
1Давид де Хеа
2Седрик Суариш
2Виктор Линделеф
4Янник Вестергор
5Гарри Магуайр
40′
35Ян Беднарек
18Эшли Янг
90+4′
38Кевин Дансо
19′73′
29Аарон Ван-Биссака
14Ориоль Ромеу
6Поль Погба
16Джеймс Уорд-Проуз
10Маркус Рэшфорд
23Пьер-Эмиль Хейбьерг
21Дэниэл Джеймс
9Дэнни Ингс
77′
8Хуан Мануэль Мата
68′
3Мая Йосида
31Неманья Матич
10Чи Адамс
62′
15Андреас Перейра
68′
7Шейн Лонг
14Джесси Лингард
19Софьян Буфаль
71′
39Скотт Мактоминэй
82′
17Стюарт Армстронг
90+6′
26Мэйсон Гринвуд
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)21
2Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
2Угловые3
17Фолы7
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Лесли Дин(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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