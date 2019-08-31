«Манчестер Юнайтед» после попадания в одну группу ЛЕ с «Астаной» упустил победу в матче АПЛ
Футболисты «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью с «Саугемптоном» в гостевом матче английской
Футболисты «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью с «Саугемптоном» в гостевом матче английской
Встреча четвертого тура завершилась со счетом 1:1. На гол Дэниела Джеймса на 10-й минуте хозяева ответили Янника Вестергора на 58-й. При этом с 73-й минуты «святые» играли в меньшинстве
С пятью очками «МЮ» идет четвертым, а «Саугемптон», у которого четыре балла, занимает 13-е место из 20 команд.
Напомним, что «МЮ» сыграет в группе L Лиги Европы, где ее соперниками станут «Астана», сербский «Партизан» и голландский «АЗ Алкмар».
|Ральф Хазенхюттль
|Уле Гуннар Сульшер
|Янник Вестергор(Кевин Дансо)
|58′
|Дэниэл Джеймс(Скотт Мактоминэй)
|10′
|28
|Ангус Ганн
|1
|Давид де Хеа
|2
|Седрик Суариш
|2
|Виктор Линделеф
|4
|Янник Вестергор
|5
|Гарри Магуайр
40′
|35
|Ян Беднарек
|18
|Эшли Янг
90+4′
|38
|Кевин Дансо
19′73′
|29
|Аарон Ван-Биссака
|14
|Ориоль Ромеу
|6
|Поль Погба
|16
|Джеймс Уорд-Проуз
|10
|Маркус Рэшфорд
|23
|Пьер-Эмиль Хейбьерг
|21
|Дэниэл Джеймс
|9
|Дэнни Ингс
77′
|8
|Хуан Мануэль Мата
68′
|3
|Мая Йосида
|31
|Неманья Матич
|10
|Чи Адамс
62′
|15
|Андреас Перейра
68′
|7
|Шейн Лонг
|14
|Джесси Лингард
|19
|Софьян Буфаль
71′
|39
|Скотт Мактоминэй
82′
|17
|Стюарт Армстронг
90+6′
|26
|Мэйсон Гринвуд
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|21
|2
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|7
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин(Англия)