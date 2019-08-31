«Тобол» забил пять голов «Таразу» и сохранил лидерство в КПЛ
Футболисты «Тараза» разгромно проиграли «Тоболу» в домашнем матче 25-го тура казахстанской
Футболисты «Тараза» разгромно проиграли «Тоболу» в домашнем матче 25-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 31 августа, и завершилась со счетом 0:5.
Вперед «Тобол» вышел уже на третьей минуте, когда с пенальти отличился капитан команды Азат Нургалиев. На 12-й минуте форвард сборной Казахстана Бауыржан Турысбек дальним ударом удвоил счет, а на 23-й ивуарийский нападающий Сенин Себаи сделал его разгромным.
Во втором тайме зрители увидели два. На 76-й минуте дубль оформил Себаи, а на 90-й окончательный счет установил защитник Дмитрий Мирошниченко.
С 52 очками «Тобол» остался на первом месте и опережает «Кайрат» на два балла. Десятую строчку с 19 очками занимает «Тобол».
Ранее в других матчах 25-го тура КПЛ «Жетысу» проиграл «Ордабасы» — 0:1, а «Кайрат» в гостях разгромил «Шахтер» — 4:0. В эти минуты идут игры «Кайсар» — «Актобе» и «Атырау» — «Иртыш», которые можно посмотреть здесь, а встреча «Окжетпес» — «Астана» перенесена на 30 октября.