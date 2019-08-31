«Тобол» забил пять голов «Таразу» и сохранил лидерство в КПЛ

Игра проходила сегодня, 31 августа, и завершилась со счетом 0:5.

Вперед «Тобол» вышел уже на третьей минуте, когда с пенальти отличился капитан команды Азат Нургалиев. На 12-й минуте форвард сборной Казахстана Бауыржан Турысбек дальним ударом удвоил счет, а на 23-й ивуарийский нападающий Сенин Себаи сделал его разгромным.

Во втором тайме зрители увидели два. На 76-й минуте дубль оформил Себаи, а на 90-й окончательный счет установил защитник Дмитрий Мирошниченко.

С 52 очками «Тобол» остался на первом месте и опережает «Кайрат» на два балла. Десятую строчку с 19 очками занимает «Тобол».