Леонардо заявил, что Неймар отказался переходить в «Реал»

Об этом, как сообщает Sport.es, заявил спортивный директор парижан Леонардо. После матча 4-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (2:0) бразильский функционер общался с представителями СМИ и сказал, что «сливочные» не вступали в переговоры по 27-летнему нападающему, так как футболист их уведомил, что не хочет переходить в «Реал».