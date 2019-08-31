Ломбертс не хочет возвращаться в Россию и думает о завершении карьеры

Источник: Спорт РИА Новости

34-летний Ломбертс ранее выступал за «сине-бело-голубых» (2007 — 2017), провел в составе российского клуба 288 игр и забил 11 мячей. Вместе с «Зенитом» он стал четырехкратным чемпионом страны, дважды выиграл Кубок России, по разу — Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. В 2017 году он заключил трехлетний контракт с бельгийским «Остенде», в первый состав которого уже не проходит.

«Судя по всему выйду на пенсию на год раньше, чем планировалось», — цитирует Ломбертса Sporza.