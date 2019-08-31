Хет-трик форварда сборной Казахстана помог «Актобе» победить «Кайсар» в матче с удалением
Кызылординский «Кайсар» потерпел поражение от «Актобе» в матче 25-го тура казахстанской
Кызылординский «Кайсар» потерпел поражение от «Актобе» в матче 25-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 31 августа, и завершилась со счетом 1:3.
Героем матча стал форвард сборной Казахстана Абат Аймбетов. На 17-й минуте он открыл счет, а на 63-й забил после курьезной ошибкой вратаря Александра Григоренко, а на 78-й оформил
Большую часть матча «Кайсар» играл в меньшинстве. На 21-й минуте прямую красную карточку за фол последней надежды получил защитник сборной Казахстана Александр Марочкин.
Эта победа помогла «Актобе» прервать серию из пяти матчей без побед, а «Кайсар потерпел третье подряд поражение.
В других матчах 25-го тура КПЛ «Жетысу» проиграл «Ордабасы» — 0:1, «Кайрат» в гостях разгромил «Шахтер» — 4:0, «Тобол» на выезде забил пять голов «Таразу» — 5:0. В эти минуты идет игра «Атырау» — «Иртыш», которую можно посмотреть здесь, а встреча «Окжетпес» — «Астана» перенесена на 30 октября.