Хет-трик форварда сборной Казахстана помог «Актобе» победить «Кайсар» в матче с удалением

Игра проходила сегодня, 31 августа, и завершилась со счетом 1:3.

Героем матча стал форвард сборной Казахстана Абат Аймбетов. На 17-й минуте он открыл счет, а на 63-й забил после курьезной ошибкой вратаря Александра Григоренко, а на 78-й оформил хет-трик после паса пяткой от полузащитника Асланбека Какимова. Голом престижа у «Кайсара» на 84-й минуте отметился хавбек сборной Армении Тигран Барсегян.

Большую часть матча «Кайсар» играл в меньшинстве. На 21-й минуте прямую красную карточку за фол последней надежды получил защитник сборной Казахстана Александр Марочкин.

Эта победа помогла «Актобе» прервать серию из пяти матчей без побед, а «Кайсар потерпел третье подряд поражение. Красно-белые с восемью очками идут на последнем, 12-м, месте, а кызылординцы с 37 баллами занимают шестую строчку.